Компания WOG вместе с партнерами Dobro.ua, БФ «Твоя Опора» и Машей Ефросининой осуществили масштабное переоборудование детской операционной в Институте Амосова.

Они приобрели аппарат для анестезии, монитор состояния пациента и прикроватный монитор пациента общей стоимостью 3 270 309,80 грн. Средства собрали в рамках акции «Дорога добра».

Как сообщили в Амосова, врачи уже готовятся к первой операции на сердце ребенка в переоборудованной операционной. По данным Института, только в этой операционной ежегодно проводится до 600 операций. Всего в Амосова делают 1100 операций и обследуют около 8000 маленьких пациентов в год.

WOG передал Институту Амосова новое современное оборудование для детской операционной Пресс-служба

Напомним, благотворительная акция «Дорога Добра» - социальная инициатива компании WOG по направлению помощи в лечении детей с пороками сердца. Специально для акции сеть АЗК выпускает лимитированную серию благотворительных стаканчиков с особым принтом, которые продаются по всей Украине. Разница между стоимостью напитка в благотворительном и обычном стаканчике перечисляется на благотворительность. Так, в этом году клиенты компании купили благотворительные стаканчики на 2,5 млн грн. Остальные средства на необходимое оборудование – 770 309 тыс. грн – получили, благодаря благотворителям через пожертвования на сайте dobro.ua

За 10 лет существования проекта компании WOG удалось собрать, закупить и отремонтировать медицинское оборудование в Киеве и областях на суму более 20 млн грн.

«Социально значимые проекты давно стали неотъемлемой частью нашей компании. Проект «Дорога Добра» - особенно ценный для нас и наших клиентов, ведь системно помогает собрать средства на дорогостоящее оборудование для больниц, которое пришлось бы ждать, возможно, годами. А это значит – тысячи спасенных жизней детей уже сегодня! Кроме того, мы каждый раз показываем вместе со своими клиентами: помогать – это просто!», - говорит директор по коммуникации WOG Елена Осипчук.

Справка

Сеть автозаправочных комплексов WOG насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. WOG является крупнейшей украинской монобрендовой сетью АЗС на отечественном рынке нефтепродуктов. Все нефтепродукты в сети WOG – исключительно импортного производства, и соответствуют стандарту Евро-5. Поставки осуществляются из самых современных нефтеперерабатывающих заводов Румынии, Израиля, Греции, Литвы, Польши, Беларуси и других стран. Компания активно развивает сопутствующие сервисы и услуги, в частности, сеть WOG CAFE и WOG MARKET. Собственники сети WOG – Степан Ивахив, Сергей Лагур, София Еремеева и Роман Еремеев.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

WOG передав Інституту Амосова нове сучасне обладнання для дитячої операційної

Компанія WOG разом з партнерами Dobro.ua, БФ «Твоя Опора» та Машою Єфросиніною здійснили масштабне переобладнання дитячої операційної у Інституті Амосова. Вони придбали апарат для анестезії, монітор стану пацієнта та приліжковий монітор пацієнта загальною вартістю 3 270 309,80 грн. Кошти зібрали у рамках акції «Дорога добра».

Як повідомили в Амосова, лікарі вже готуються до першої операції на серці дитинки у переобладнаній операційній. За даними Інституту, тільки у цій операційній щороку проводиться до 600 операцій. Загалом в Амосова роблять 1100 операцій та обстежують близько 8000 маленьких пацієнтів у рік.

Нагадаємо, благодійна акція «Дорога Добра» — соціальна ініціатива компанії WOG за напрямком допомоги у лікуванні дітей з вадами серця. Спеціально для акції мережа АЗК випускає лімітовану серію благодійних горнят з особливим принтом, які продаються по всій Україні. Різниця між вартістю напою у благодійному та звичайному горнятку перераховується на благодійність. Так, цього року клієнти компанії купили благодійні горнятка на 2,5 млн грн. Решту коштів на необхідне обладнання — 770 309 тис. грн — отримали завдяки благодійникам через пожертви на сайті dobro.ua

За 10 років існування проєкту компанії WOG вдалося зібрати, закупити й відремонтувати медичне обладнання у Києві та областях на суму більше як 20 млн грн.

«Соціально значущі проєкти давно стали невід’ємною частиною нашої компанії. Проєкт «Дорога Добра» — особливо цінний для нас та наших клієнтів, адже системно допомагає знайти кошти на дороге обладнання для лікарень, яке довелося б чекати, можливо, роками. А це значить тисячі врятованих життів дітей вже сьогодні! Крім того, ми щоразу показуємо разом зі своїми клієнтами: допомагати — це просто!», — говорить директор з комунікації WOG Олена Осипчук.

Довідка

Мережа автозаправних комплексів WOG нараховує близько 500 об'єктів у всіх областях України. WOG є найбільшою українською монобрендовою мережею АЗС на вітчизняному ринку нафтопродуктів. Всі нафтопродукти в мережі WOG – виключно імпортного виробництва, і відповідають стандарту Євро-5. Поставки здійснюються з найсучасніших нафтопереробних заводів Румунії, Ізраїлю, Греції, Литви, Польщі, Білорусі та інших країн. Компанія активно розвиває супутні сервіси та послуги, зокрема, мережу WOG CAFE і WOG MARKET. Власники мережі WOG – Степан Івахів, Сергій Лагур, Софія Єремеєва і Роман Єремеєв.