Жительнице Северной Ирландии первой в мире сделали прививку от коронавируса. В Сети набирает популярности ролик, где запечатлен момент введения вакцины .

Вы удивитесь, когда узнаете, кто первый в мире вакцинировался от COVID-19 freepik.com

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С начала пандемии, все люди на планете мечтали о главном, чтобы скорее ученые сделали вакцину от коронавируса. Великобритания не только первой выпустила вакцину от COVID-19, но уже и начала массовую вакцинацию населения.

На данный момент прививку делают основной группе риска: пожилым людям и медикам.

Вы удивитесь, когда узнаете, кто первый в мире вакцинировался от COVID-19 freepik.com

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Первой вакцинированным от коронавируса человеком стала 90-летняя жительница города Эннискиллен в Северной Ирландии Маргарет Кинан.



Правда, женщине предстоит еще один укол через 21 день. Только после этого вакцинация будет считаться окончательно завершенной.

Для меня большая честь стать первой вакцинированной, это лучший подарок на день рождения из всех возможных. Я наконец смогу провести время со своей семьей и друзьями в новом году после того, как большую часть этого года провела в одиночестве. Не бойтесь вакцины, если я смогла уколоть ее в свои 90 лет, то и вы сможете, - заявила пожилая мадам.

Отметим, что этот прецедент - первый в мире случай введения вакцины после клинических исследований.

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