Журнал Medical News Today поделился итогами исследования иранских ученых .

Стало известно, как яблочный уксус влияет на сосуды freepik.com

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Профессора выяснили, что яблочный уксус может быть простым и доступным средством лечения гиперлипидемии, приводящей к атеросклерозу.

В исследовании принимали участие люди с избыточным весом и ожирением, они употребляли яблочный уксус на протяжении трех месяцев. Результаты данного опыта выявили, что яблочный уксус влияет на понижение уровня «плохого» холестерина в организме и повышает уровень «хорошего».

Стало известно, как яблочный уксус влияет на сосуды freepik.com

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Кстати, стоит отметить, что некоторые участники за этот период сбросили пару килограммов.

Ученые пришли к следующему выводу: яблочный уксус – простое и экономичное средство, предотвращающее развитие атеросклероза и сосудистых осложнений, когда артерии забиваются жирными веществами, холестериновыми бляшками или атеромой, приводящими к ишемии, тромбозам и инфаркту.

Стало известно, как яблочный уксус влияет на сосуды freepik.com

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Издание, опубликовавшее материалы опыта, сообщает, что участники исследования использовали в своем рационе яблочный уксус в виде заправки для салатов и в изготовлении домашнего майонеза.

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