Специалист клиники BioTexCom рассказал о донации яйцеклеток

Узнайте, что такое донорство яйцеклетки и как проходит процедура.

Каждая пятая пара в развитых странах не может иметь ребенка. Причины бесплодия могут быть разные, а вот способов решения проблемы - не так много. Наука и медицина постоянно ищут пути, чтобы помочь таким парам стать родителями. На сегодняшний день этим занимается медицинское направление - репродуктивная медицина.

Какие есть способы борьбы с бесплодием?

В зависимости от состояния здоровья родителей и причин, которые вызвали бесплодие, современная медицина может предложить разные варианты решения проблемы:

зачать ребенка “в пробирке” и пересадить эмбрион маме для вынашивания;

воспользоваться донорскими яйцеклетками, если собственные не дееспособны;

трансплантация матки, если у женщины патологии развития этого органа или орган полностью отсутствует после операции;

суррогатное материнство - способ, который подходит всем парам, независимо от причин, вызывающих бесплодие.

У каждого метода есть свои плюсы и минусы, но факт остается фактом - в мире уже более 5 миллионов детей были рождены благодаря современным технологиям. Это означает, что более 5 миллионов счастливых пар, которым был поставлен диагноз бесплодие, стали родителями.

Что такое донорство яйцеклетки?

Одна из распространенных причин, из-за которой женщина не может забеременеть - недееспособность собственных яйцеклеток. Решить эту проблему помогли репродуктивные технологии: женщина может забеременеть с помощью яйцеклеток от донора.

В мире существуют так называемые банки донорских яйцеклеток, где пара может выбрать себе подходящую. Паре не нужно встречаться с донором лично или знать имя женщины. Они получают всю необходимую для прогноза состояния здоровья ребенка информацию из файла, в котором описана каждая яйцеклетка в банке. В сопроводительной документации указан возраст женщины, ее национальность, вес, рост, цвет глаз. Наличие яйцеклетки в банке уже свидетельствует о хорошем состоянии здоровья женщины донора, иначе бы она просто не прошла отбор для участия в донорстве.

После того, как пара определилась с выбором, яйцеклетка проходит оплодотворение в чашке Петри и эмбрион пересаживается женщине для вынашивания и рождения. Часто пересаживают сразу несколько оплодотворенных яйцеклеток, чтобы повысить шансы пары на вынашивание и рождение ребенка, поэтому у таких пар нередко рождается двойня.

Специалист клиники BioTexCom рассказал о донации яйцеклеток Пресс-служба

Кто может стать донором яйцеклетки?

Как рассказали в интернациональной клинике BioTexCom, обязательным условием для донорства является наличие у женщины собственных детей. Есть определенные ограничения по возрасту - донорами могут быть женщины до 32 лет.

Донорство яйцеклетки для многих женщин - источник заработка, так как, в зависимости от качества и количества яйцеклеток, за одну процедуру можно заработать до 40 тысяч гривен. Первые деньги женщина может получить уже просто приехав на осмотр: после проверки состояния здоровья компания выплачивает 300 грн. Кроме этого женщина получает бесплатное медицинское обследование, в которое входит:

● определение резус-фактора;

● общий развернутый анализ крови;

● обследование гинеколога и УЗИ органов малого таза;

● анализы крови на инфекции, в том числе гепатиты и ВИЧ.

Даже если женщина по каким-то причинам не сможет стать донором яйцеклетки, она получит бесплатное заключение о состоянии своего здоровья.

Как проходит процедура?

Если женщину выбрали для участия в программе донорства, то ей об этом сообщат через две недели, после получения результатов всех анализов. Женщинам донорам проводят еще несколько дополнительных обследований в разные дни цикла и назначают дату пункции, когда будут брать яйцеклетки.

Процедура проводится под общим наркозом короткого действия, в тот же день женщина может отправляться домой. В тот же день происходит расчет.

Факт участия женщины в программе - строго конфиденциален. При желании женщина может повторно участвовать в программе донорства яйцеклетки, но не раньше чем через 3 месячных цикла после последней процедуры.

Донорство яйцеклеток помогло уже более миллиону пар стать счастливыми родителями, поэтому спрос на эту услугу постоянно растет.

Для участия в программе необходимо заполнить анкету на на сайте.

Контактные телефоны: +38 (095) 423-16-69, +38 (097) 139-84-86

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

Фахівець клініки BioTexCom розповів про донацію яйцеклітин.

Кожна п'ята пара в розвинених країнах не може мати дитину. Причини безпліддя можуть бути різні, а ось способів вирішення проблеми - не так багато. Наука і медицина постійно шукають шляхи, щоб допомогти таким парам стати батьками. На сьогодні цим займається такий медичний напрям як репродуктивна медицина.

Які є способи боротьби з безпліддям?

Залежно від стану здоров'я батьків і причин, які викликали безпліддя, сучасна медицина може запропонувати різні варіанти вирішення проблеми:

зачати дитину “в пробірці“ і пересадити ембріон мамі для виношування;

скористатися донорськими яйцеклітинами, якщо власні недієздатні;

трансплантація матки, якщо у жінки патології розвитку цього органу або орган повністю відсутній після операції;

сурогатне материнство - спосіб, який підходить всім парам, незалежно від причин, що викликають безпліддя.

У кожного методу є свої плюси і мінуси, але факт залишається фактом - у світі вже більше 5 мільйонів дітей було народжено завдяки сучасним технологіям. Це означає, що більше 5 мільйонів щасливих пар, яким був поставлений діагноз безпліддя, стали батьками.

Фахівець клініки BioTexCom розповів про донацію яйцеклітин Прес-служба

Що таке донорство яйцеклітини?

Одна з поширених причин, із-за якої жінка не може завагітніти, - недієздатність власних яйцеклітин. Розв'язати цю проблему допомогли репродуктивні технології: жінка може завагітніти за допомогою яйцеклітин від донора.

У світі існують так звані банки донорських яйцеклітин, де пара може вибрати собі відповідну. Парі не треба зустрічатися з донором особисто або знати ім'я жінки. Вони отримують усю необхідну для прогнозу стану здоров'я дитини інформацію з файлу, в якому описана кожна яйцеклітина. У супровідній документації вказаний вік жінки, її національність, вага, зріст, колір очей. Наявність яйцеклітини у банку вже свідчить про хороший стан здоров'я жінки донора, інакше б вона просто не пройшла відбір для участі в донорстві.

Після того, як пара визначилася з вибором, яйцеклітина проходить запліднення в чашці Петрі і ембріон пересаджують жінці для виношування і народження. Часто пересаджують відразу декілька запліднених яйцеклітин, щоб підвищити шанси пари на виношування і народження дитини, тому у таких пар нерідко народжується двійня.

Хто може стати донором яйцеклітини?

Як розповіли в інтернаціональній клініці BioTexCom, обов'язковою умовою для донорства є наявність у жінки власних дітей. Є певні обмеження за віком - донорами можуть бути жінки до 32 років.

Донорство яйцеклітини для багатьох жінок - джерело заробітку, оскільки, залежно від якості і кількості яйцеклітин, за одну процедуру можна заробити до 40 тисяч гривен. Перші гроші жінка може отримати вже просто приїхавши на огляд: після перевірки стану здоров'я компанія виплачує 300 грн, окрім цього жінка отримує безкоштовне медичне обстеження, в яке входить:

● визначення резус-фактора;

● загальний розгорнутий аналіз крові;

● обстеження гінеколога і УЗД органів малого тазу

● аналізи крові на інфекції, у тому числі гепатити і ВІЛ.

Навіть якщо жінка з якихось причин не зможе стати донором яйцеклітини, вона отримає безкоштовний висновок лікаря про стан свого здоров'я.

Як проходить процедура?

Якщо жінку вибрали для участі в програмі донорства, то її про це повідомлять за два тижні, після отримання результатів усіх аналізів. Жінкам донорам проводять ще декілька додаткових обстежень в різні дні циклу і призначають дату пункції, коли братимуть яйцеклітини.

Процедура проводиться під загальним наркозом короткої дії, того ж дня жінка може вирушати додому, і того ж дня відбувається розрахунок.

Факт участі жінки в програмі - строго конфіденційний. За бажання жінка може повторно брати участь в програмі донорства яйцеклітини, але не раніше ніж через 3 місячні цикли після останньої процедури.

Донорство яйцеклітин допомогло вже більше мільйону пар стати щасливими батьками, тому попит на цю послугу постійно росте.

Для участі в програмі необхідно заповнити анкету на сайті www.biotexcom.com.ua

Контактні телефони: 38 (095) 423-16-69, 38 (097) 139-84-86