Комаровский рассказал в какой позе спать людям с диагнозом COVID-19
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Комаровский на своем официальном YouTube-канале поделился видео, где поведал о том, как правильно спать при отдышке.
По мнению врача, людям, переносящим среднюю и тяжелую форму COVID-19 надо спать на животе.
Один из самых эффективных методов активизации воздухообмена в легких — это положение на животе. Вирус поражает задние отделы легких и когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен. И это улучшает состояние человека, причем значительно, — говорит Комаровский.
Медик уверяет, что в случае проблем с легкими стоит лежать только на животе:
Любое поражение легких, которое обнаружили на компьютерной томографии — обязательно лежать на животе. Любая одышка — лежать на животе….
Комаровский также дал лайфхак, как людям с большим животом выбрать такое положение для сна:
Дело в том, что все пружинные ортопедические матрасы, как правило, на змейке. Эту змейку можно открыть, и на уровне живота каждую вторую пружину, или даже все пружины, можно просто позанимать…Если в области живота не будет пружин, спать на животе, лежать на животе и дышать на животе станет намного проще.
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