Что будет с телом, если спать без одежды
Читай также: Какие пищевые привычки вредны для женского здоровья
Проблемы со сном могут возникнуть не только из-за неправильного постельного белья, но из-за одежды. Ivona рассказывает, что будет с телом, если спать без одежды.
Благодаря исследованиям стало известно, что, если спать голышом, то сон приходит быстрее, чем к, тем, кто спит в одежде. Это связано с терморегуляцией.
Читай также: Аквааэробика: польза фитнеса на воде, и кому нельзя заниматься
Находясь в одежде, вы потеете. Пот же на голом теле высыхает куда лучше, таком образом вы не делаете среду для скопления бактерий. Сон в одежде повышает ваше потоотделение, из-за чего на коде вырабатывается липкий слой, благоприятный для бактерий.
Интересный факт: если спать с партнером без одежды, то на утро пара просыпается в приятном расположении духа. За это отвечают наши гормоны: прикосновение кожи повышает выработку окситоцина и дофамина.
Читай также: Сухофрукты, которые нужно есть зимой
Пока вы спите, ваш организм вырабатывает гормон стресса - кортизол. Если вы наслаждаетесь ночным сном без одежды, то ваш организм снижает выработку этого гормона. Учтите, что данное вещество пагубно влияет на жировые отложения, а это - плюс пару сантиметров к вашей талии. Если кортизола будет в организме меньше, значит и отложения убавятся.
Ранее Ivona рассказывала: правда ли, что спать без подушки полезно для здоровья, а также, когда лучше пить кефир - утром или перед сном.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Почему бывший хочет снова наладить отношения
- Поздравления с 2021 годом Белого Железного Быка: стихи, проза, открытки
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил