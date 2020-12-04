Уснули в одежде? Узнайте, какие могут быть последствия .

Что будет с телом, если спать без одежды .freepik.com

Читай также: Какие пищевые привычки вредны для женского здоровья

Проблемы со сном могут возникнуть не только из-за неправильного постельного белья, но из-за одежды. Ivona рассказывает, что будет с телом, если спать без одежды.

Благодаря исследованиям стало известно, что, если спать голышом, то сон приходит быстрее, чем к, тем, кто спит в одежде. Это связано с терморегуляцией.

Что будет с телом, если спать без одежды .freepik.com

Читай также: Аквааэробика: польза фитнеса на воде, и кому нельзя заниматься

Находясь в одежде, вы потеете. Пот же на голом теле высыхает куда лучше, таком образом вы не делаете среду для скопления бактерий. Сон в одежде повышает ваше потоотделение, из-за чего на коде вырабатывается липкий слой, благоприятный для бактерий.

Интересный факт: если спать с партнером без одежды, то на утро пара просыпается в приятном расположении духа. За это отвечают наши гормоны: прикосновение кожи повышает выработку окситоцина и дофамина.

Что будет с телом, если спать без одежды .freepik.com

Читай также: Сухофрукты, которые нужно есть зимой

Пока вы спите, ваш организм вырабатывает гормон стресса - кортизол. Если вы наслаждаетесь ночным сном без одежды, то ваш организм снижает выработку этого гормона. Учтите, что данное вещество пагубно влияет на жировые отложения, а это - плюс пару сантиметров к вашей талии. Если кортизола будет в организме меньше, значит и отложения убавятся.

Ранее Ivona рассказывала: правда ли, что спать без подушки полезно для здоровья, а также, когда лучше пить кефир - утром или перед сном.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.