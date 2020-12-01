Для самых заядлых мы подготовили невероятные подарочные наборы на Новый год 2021.

Новый год 2021 уже совсем скоро! пресс-служба

Новый год - яркий и такой любимый праздник исполнения желаний, светлых эмоций и неповторимых впечатлений. Его с нетерпением ждут, тщательно готовятся и встречают, задерживая дыхание. Подготовка к празднованию нового года - сплошной переполох, ведь надо сделать множество предновогодних традиционных дел: подготовить и купить подарки, выбрать праздничное меню, приготовить вкусности, украсить елку, выбрать платье для встречи нового года, изменить что-то в стиле, сделать прическу, подобрать музыкальный плейлист и фильмы к просмотру, убрать в доме, выбросить старые вещи, подвести итоги уходящего года, и составить планы на новый год, закончить читать книгу, провести время с близкими, закончить важные дела, разослать подарки и открытки, купить новый блокнот, научиться готовить что-то особенное, купить свитер с оленем, сделать доброе дело и многое другое...

Фух... даже дыхания не хватило, чтобы все это пересчитать, а где же взять время, чтобы все это сделать? Не затягивай и начинай подготовку к новому году 2021 с ТАМИПУЛ уже сейчас!

Для самых заядлых мы подготовили невероятные подарочные наборы бренда Tiffany & Co.

Как их получить?

Присоединяйся к странице ТАМИПУЛ в Фейсбук по ссылке и принимай участие в акции - «Адвент календарь от ТАМИПУЛ».

Еженедельно, на странице ТАМИПУЛ в Фейсбук будет публиковаться тематический пост важных предновогодних дел 😊

Присоединяйся, делись своими идеями и получай возможность выиграть один из замечательных наборов Tiffany & Co.

Но это еще не все! Готова?

ТАМИПУЛ подготовил отдельный подарок только для своих подписчиц.

24 декабря 2020, ТАМИПУЛ разыграет среди подписчиц своей страницы на Фейсбук - смарт-часы Michael Kors!

Если ты еще не подписалась на страницу ТАМИПУЛ в Фейсбук - не медли! Сделай это сейчас по ссылке.

Период акции с 01 декабря по 24 декабря 2020 года. Ознакомиться с Официальными Правилами Акции «Адвент календарь от ТАМИПУЛ» можно на сайте.

Мы уверены, что вы все успеете и получите удовольствие от подготовки и празднования замечательного праздника Нового года!

Новий рік 2021 вже зовсім скоро!

Новий рік – яскраве і таке улюблене свято здійснення мрій, світлих емоцій та неповторних вражень. Його з нетерпінням чекають, ретельно готуються та зустрічають затамовуючи подих. Підготовка до святкування нового року – суцільний переполох, адже треба зробити безліч передноворічних традиційних справ: підготувати та купити подарунки, обрати святкове меню, приготувати смаколики, прикрасити ялинку, обрати сукню для зустрічі нового року, змінити щось у стилі, зробити зачіску, підібрати музичний плєйлист та фільми до перегляду, прибрати в оселі, викинути старі речі, підвести підсумки року, що минає, та скласти плани на новий рік, закінчити читати книгу, провести час с близькими, закінчити важливі справи, розіслати подарунки та листівки, купити новий блокнот, навчитися готувати щось особливе, купити светр з оленем, зробити добру справу та багато іншого…

Фух… навіть подиху не вистачило, щоб усе це перелічити, а де ж взяти час, щоб усе це зробити? Не зволікай, починай підготовку до нового року 2021 з Таміпул вже зараз!

Для самих завзятих ми підготували неймовірні подарункові набори бренду Tiffany & Co.

Новий рік 2021 вже зовсім скоро! Прес-служба

Як їх отримати?

Приєднуйся до сторінки Таміпул у Фейсбук за посиланням https://www.facebook.com/tamipul.ua/ та приймай участь в акції - «Адвент календар від Таміпул».

Щотижня, на сторінці Таміпул у Фейсбук буде публікуватися тематичний пост важливих передноворічних справ 😊

Приєднуйся, поділись своїми ідеями і отримуй можливість виграти один з чудових наборів Tiffany & Co.

Та це ще не все! Готова?

Таміпул підготував окремий подарунок для дівчат, які підписані на сторінку Таміпул та

24 грудня 2020 розіграє – смарт-годинник Michael Kors!

Якщо ти ще не підписалася на сторінку Таміпул у Фейсбук - не зволікай! Зроби це зараз: https://www.facebook.com/tamipul.ua/

Акція триває з 01 грудня по 24 грудня 2020 року. Ознайомитися з Офіційними Правилами Акції «Адвент календар від Таміпул» можна на сайті https://tamipul.ua/action

Ми впевнені, що ви все встигнете і отримаєте насолоду від підготовки та святкування чудового свята Нового року!

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине