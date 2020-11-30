Как взять под контроль свои негативные эмоции .

Что делать, если все раздражает freepik.com

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Каждый человек периодически дает волю эмоциям и накопившейся агрессии.

К примеру, раздражительность может быть спровоцирована как внезапными и кратковременными происшествиями, так и продолжительными ситуациями.

Некоторые люди даже могут не знать причину возникновения раздражительности. Впоследствии чего, устранить проблему маловероятно.

Что делать, если все раздражает freepik.com

Хорошо, когда ответная реакция выплескивается сразу, но бывает так, что подавляется и накапливается. А это очень вредит здоровью. Кроме того, могут пострадать окружающие — внутренняя агрессия может вылиться в непредсказуемые агрессивные действия.

Итак, что же делать, если все раздражает, как взять под контроль свои негативные эмоции.

Что делать, если все раздражает freepik.com

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Психологи советуют во время приступа гнева – умыть лицо прохладной водой, этот простой способ поможет быстро успокоиться. Также можно сменить позу – встаньте, выйдите на улицу или балкон, или наоборот – лягте и отдохните. Это отвлечет вас от предмета раздражения.

Что делать, если все раздражает freepik.com

Чтобы «утихомирить» раздражительность – сконцентрируйте свое внимание на любимом занятии, прогуляйтесь на свежем воздухе или займитесь спортом.

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