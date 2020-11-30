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Что делать, если все раздражает

Комментариев: 2
Как взять под контроль свои негативные эмоции .
Что делать, если все раздражает
Что делать, если все раздражает
freepik.com

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Каждый человек периодически дает волю эмоциям и накопившейся агрессии.

К примеру, раздражительность может быть спровоцирована как внезапными и кратковременными происшествиями, так и продолжительными ситуациями.

Некоторые люди даже могут не знать причину возникновения раздражительности. Впоследствии чего, устранить проблему маловероятно.

Что делать, если все раздражает
Что делать, если все раздражает
freepik.com
Хорошо, когда ответная реакция выплескивается сразу, но бывает так, что подавляется и накапливается. А это очень вредит здоровью. Кроме того, могут пострадать окружающие — внутренняя агрессия может вылиться в непредсказуемые агрессивные действия.

Итак, что же делать, если все раздражает, как взять под контроль свои негативные эмоции.

Что делать, если все раздражает
Что делать, если все раздражает
freepik.com

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Психологи советуют во время приступа гнева – умыть лицо прохладной водой, этот простой способ поможет быстро успокоиться. Также можно сменить позу – встаньте, выйдите на улицу или балкон, или наоборот – лягте и отдохните. Это отвлечет вас от предмета раздражения.

Что делать, если все раздражает
Что делать, если все раздражает
freepik.com
Чтобы «утихомирить» раздражительность – сконцентрируйте свое внимание на любимом занятии, прогуляйтесь на свежем воздухе или займитесь спортом.

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Теги: раздраженность, гнев, агрессия
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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navigator2    30.11.2020, 15:22
Оценка:  +8
navigator2
Займіться просто чимось, почнить вчитися новим речам і розвиватися, можно знайти собі якусь цікаву чи не дуже цікаву але фізичну работу.
YuraIvona2021    30.11.2020, 16:02
Оценка:  0
YuraIvona2021
дельный совет)
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