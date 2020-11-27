Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

3 плохих привычки, которые лишают вас энергии

Комментариев: 1
Какие три правила подарят вам энергию на весь день .
3 плохих привычки, которые лишают вас энергии
freepik.com

Читай также: Можно ли есть перед сном - мнение экспертов

У каждого человека есть свои источники положительной энергетики. Но из-за некоторых вещей и занятий, мы можем столкнутся с ощущением упадка сил и продуктивности.

Ivona расскажет от каких привычек нужно отказаться, чтобы не лишать себя энергии.

  • Неправильное питание

freepik.com
Если вы любите включать в свой рацион конфеты, пирожное, торты, выпечку и прочее продукты с высоким гликемическим индексом, знайте: вы все равно через какое-то время будете голодны. Кроме того, почувствуете усталость и снизится концентрация. Советуем есть больше свежих фруктов, также добавить в свои перекусы орехи. Не стоит забывать о питьевом режиме.

  • Игнорирование беспорядка

freepik.com

Читай также: Почему нельзя нагревать майонез

Захламленный рабочий стол, невымытая посуда, не выброшенный пакет с мусором и удручающая картина вокруг негативно отразится на вашей энергии. Обстановка, в которой вы находитесь в течение дня, действует на мозг через зрительные стимулы, поэтому старайтесь всегда окружать себя чистой и порядком.

  • Отсутствие планирования

freepik.com

Читай также: Как понять, что вашему организму не хватает витамина D

Выработайте новую привычку – планировать. Зная заранее, что вы оденете или будете завтракать, и какие вопросы решать, вы намного упростите себе жизнь! Таким образом, сможете тратить меньше энергии на принятие важных решений, освободите время для чего-то более приятного в утреннем ритуале, например: уходом за домашним питомцем или комнатными растениями, бьюти-процедурам.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
ШоколадныйБоx    27.11.2020, 08:54
Оценка:  -22
ШоколадныйБоx
1.По-настоящему правильное питание обойдётся примерно в 5000 гривен в месяц на человека.
2.У очень многих людей руки опускаются из-за пессимизма,потому и беспорядок.
3.Планировать что-нибудь проживая при этом в стране,которая в любой момент может развалиться окончательно-неблагодарное занятие.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь