Как расслабиться, после насыщенного рабочего дня .

Как бороться с усталостью, после трудового дня freepik.com

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В рабочие будни многие мечтают выкроить хоть многого времени для занятий спортом, любимым делом или хобби. Но не всем это удается.

Основные силы уходят на работу, утром уходишь из дома и возвращаешься к вечеру: без сил и настроения. Как же справиться с усталостью – читайте в нашем материале.

Как бороться с усталостью, после трудового дня freepik.com

Почему-то многие для послерабочего релакса выбирают времяпровождение возле телевизора. Но все же стоит отказаться от такой привычки, и реально посвятить время себе и своему здоровью.

Придя домой после работы, некоторые девушки спешат скорее приготовить ужин и сесть за стол. Но этого не стоит делать, потому что вы только усилите чувство усталости. Сначала отдохните: переоденетесь, сделайте ванночку для ног и массаж для головы. Даже если, к примеру, вы выделите 20-30 минут – вы сможете хоть немного отдохнуть, а значит получите силы и энергию.

Как бороться с усталостью, после трудового дня freepik.com

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Смените время ванных процедур, контрастный душ можно принять сразу после трудного рабочего дня, а не откладывать до позднего вечера. Такая процедура тонизирует, а вот горячая ванна сильно расслабит.

Для бодрости и активности побалуйте себя чашкой ароматного зеленого или черного чая. Кстати, ранее Ivona рассказывала, о полезных свойствах зеленого чая.

Как бороться с усталостью, после трудового дня freepik.com

Стоит обратить внимание и на то, что вы выбираете для ужина. Вечерний прием пищи должен быть легким и полезным. Останавливайтесь на блюдах с отварными и тушеными овощами, рыбой и нежирным мясом.

Также незаменимый расслабляющий эффект подарят ароматические масла, они поднимают тонус и положительно влияют на самочувствие.

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