Ivona расскажет, как сделать ваше утро более радостным и бодрым .

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Многие сталкиваются с проблемой утренних подъемов. Вставать рано и быть в хорошем настроении – это еще та пытка, но выход есть!

Возьмите на заметку 5 простых, но эффективных правил, и тогда ваше утро будет радостным, а день выдастся продуктивным.

Как правильно просыпаться по утрам: 5 эффективных правил freepik.com

Перед тем, как отправиться спать, уделите себе пять минут для планирования важных задач на следующий день. Старайтесь распределить дела так, чтобы утром выполнить самое трудное. Велика вероятность, что к обеду у вас появится больше свободного времени.

Кто же, конечно, не сталкивался с проблемой, когда звонит будильник, но встать нет сил. Вы продлеваете его еще на 10 минут, потом еще. И так можно играться продолжительное время. Но, послушайте, перестаньте себя жалеть! Так вам будет хотеться спать еще больше, и проснетесь вы, когда явно уже опаздываете.

Как правильно просыпаться по утрам: 5 эффективных правил freepik.com

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Рекомендуется придерживаться одного режима сна. Старайтесь просыпаться на выходных также, как и в будни. Будет трудно только первые пару дней, потом организм привыкнет.

Если вы проснулись, например, в 6:30 утра, а вставать планировали в 7, то не стоит ложиться снова. У вас в запасе есть дополнительные 30 минут – это же прекрасно. Кстати, выпейте воды с ломтиком лимона и медом, после такого напитка вам точно не захочется больше спать.

Как правильно просыпаться по утрам: 5 эффективных правил freepik.com

После подъема сделайте зарядку: попрыгайте, потянитесь. После небольших физических нагрузок вы ощутите прилив сил и энергии на целый день.

Не забывайте завтракать! Ранее Ivona рассказывала, какие завтраки полезны в период коронавируса.

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