Как правильно просыпаться по утрам: 5 эффективных правил
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Многие сталкиваются с проблемой утренних подъемов. Вставать рано и быть в хорошем настроении – это еще та пытка, но выход есть!
Возьмите на заметку 5 простых, но эффективных правил, и тогда ваше утро будет радостным, а день выдастся продуктивным.
Кто же, конечно, не сталкивался с проблемой, когда звонит будильник, но встать нет сил. Вы продлеваете его еще на 10 минут, потом еще. И так можно играться продолжительное время. Но, послушайте, перестаньте себя жалеть! Так вам будет хотеться спать еще больше, и проснетесь вы, когда явно уже опаздываете.
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Рекомендуется придерживаться одного режима сна. Старайтесь просыпаться на выходных также, как и в будни. Будет трудно только первые пару дней, потом организм привыкнет.
Если вы проснулись, например, в 6:30 утра, а вставать планировали в 7, то не стоит ложиться снова. У вас в запасе есть дополнительные 30 минут – это же прекрасно. Кстати, выпейте воды с ломтиком лимона и медом, после такого напитка вам точно не захочется больше спать.
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