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Не только при COVID-19: в каких еще случаях можно потерять обоняние

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При каких заболеваниях, кроме коронавируса, пропадает обоняние .
Не только при COVID-19: в каких еще случаях можно потерять обоняние
Не только при COVID-19: в каких еще случаях можно потерять обоняние
freepik.com

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Вы не чувствуете запахов и вкусов? Не спешите себе ставить диагноз, что вы заразились коронавирусом. Сразу, кстати, обращайтесь к семейному врачу.

Потеря обоняния (аносмия) встречается еще в других заболеваниях – подробнее в нашем материале.

  • Простудные заболевания

Не только при COVID-19: в каких еще случаях можно потерять обоняние
Не только при COVID-19: в каких еще случаях можно потерять обоняние
freepik.com
Если вы болеете обычным ОРВИ, гриппом или простудой, то у вас также может пропасть обоняние. Аносмия возникает из-за заложенности носа при сильном насморке. Отметим, что при ОРВИ обоняние возвращается намного быстрее, чем при COVID-19. Данный рецептор восстанавливается в течении 2-3 дней.

  • Хронические заболевания

Не только при COVID-19: в каких еще случаях можно потерять обоняние
Не только при COVID-19: в каких еще случаях можно потерять обоняние
freepik.com

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С проблемой потери обоняния могут столкнуться люди, у которых диагноз: хронический гайморит или ринит. Как и при простудных заболеваниях рецепторы пропадают из-за воспалительных процессов в носовой полости, а вкусы и запахи возвращаются после устранения заболевания.

  • Бытовые причины

Не только при COVID-19: в каких еще случаях можно потерять обоняние
Не только при COVID-19: в каких еще случаях можно потерять обоняние
freepik.com
С проблемой полноценной функцией обонятельного рецептора сталкиваются те, кто ранее перенес травмы костей или тканей в носу. Любые повреждения могут стать причиной отсутствия обоняния. Ощутить трудности чувствовать запахи можно после того, как вдохнули пары бытовой химии. Берегите свое здоровье! 

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Источник: Ivonа bigmir)net

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