Проверенные способы борьбы с этим неприятным явлением.

Икота: Что это такое и как с ней бороться? freepik.com

Что такое икота, и что делать в случае, если она не желает уходить ни на Федота, ни на Якова, расскажет Ivona.

Икота: Что это такое и почему возникает?

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Икота - физиологическая реакция на нарушения в сокращении диафрагмы, которая проявляется непроизвольно. Ее проявление может быть достаточно неприятным, и сопровождается интенсивными дыхательными движениями.

Икота: Что это такое и как с ней бороться? freepik.com

Икота в целом - явление безвредное и непродолжительное, и время от времени возникает у любого человека. Причин для возникновения икоты может быть несколько:

общее переохлаждение

переедание

испуг

раздражение диафрагмального или блуждающего нервов

интоксикация

изжога

стрессовая ситуация.

Впрочем, икота порой является симптомом серьезных заболеваний или нарушений в организме, например, инсульта, черепно-мозговых травм, проблем с ЖКТ или поражения центральной нервной системы.

Икота: Что это такое и как с ней бороться? freepik.com

Как бороться с икотой?

Правильное дыхание

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Одним из самых действенных и популярных способов избавиться от икоты являются дыхательные упражнения: длительные, глубокие вдохи или задержка дыхания на 20-30 секунд. Если эти манипуляции все же прерываются икотой, начать стоит заново.

Питье

Прекратить диафрагмальные спазмы может и простая вода: пейте мелкими глоточками или залпом большой стакан воды. Во время питья человек задерживает дыхание, что помогает мозгу отвлечься от раздражающей икоты и восстановить нормальное сокращение диафрагмы.

Икота: Что это такое и как с ней бороться? freepik.com

Сахар

Чайную ложку сахара кладут на язык или под язык: когда крупинки растворятся, икота пройдет. Американцы заменяют сахар своим излюбленным арахисовым маслом, что в целом производит аналогичный эффект - ровное дыхание восстанавливается по мере поступления глюкозы в организм.

Испуг

Тут, как говорится, клин клином вышибают. Испуг может стать причиной возникновения икоты, и он же - способом от нее избавиться. Испуг вызывает новое сокращение дыхательных путей, которое может устранить последствия спазмов диафрагмы.

Икота: Что это такое и как с ней бороться? freepik.com

Болевые воздействия

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Похлопывания или щипки в области ладоней, которые причиняют несильные, но ощутимые болевые ощущения, отвлекут вашу нервную систему и запустят процесс нормализации дыхания.

Щекотка

Наверное, самый приятный способ избавиться от икоты. Как и в случае с испугом, она вызывает ненормированные сокращения дыхательных путей, которые способны расслабить диафрагму.

Икота: Что это такое и как с ней бороться? freepik.com

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