Икота: Что это такое и как с ней бороться?
Что такое икота, и что делать в случае, если она не желает уходить ни на Федота, ни на Якова, расскажет Ivona.
Икота: Что это такое и почему возникает?
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Икота - физиологическая реакция на нарушения в сокращении диафрагмы, которая проявляется непроизвольно. Ее проявление может быть достаточно неприятным, и сопровождается интенсивными дыхательными движениями.
Икота в целом - явление безвредное и непродолжительное, и время от времени возникает у любого человека. Причин для возникновения икоты может быть несколько:
- общее переохлаждение
- переедание
- испуг
- раздражение диафрагмального или блуждающего нервов
- интоксикация
- изжога
- стрессовая ситуация.
Впрочем, икота порой является симптомом серьезных заболеваний или нарушений в организме, например, инсульта, черепно-мозговых травм, проблем с ЖКТ или поражения центральной нервной системы.
Как бороться с икотой?
- Правильное дыхание
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Одним из самых действенных и популярных способов избавиться от икоты являются дыхательные упражнения: длительные, глубокие вдохи или задержка дыхания на 20-30 секунд. Если эти манипуляции все же прерываются икотой, начать стоит заново.
- Питье
Прекратить диафрагмальные спазмы может и простая вода: пейте мелкими глоточками или залпом большой стакан воды. Во время питья человек задерживает дыхание, что помогает мозгу отвлечься от раздражающей икоты и восстановить нормальное сокращение диафрагмы.
- Сахар
Чайную ложку сахара кладут на язык или под язык: когда крупинки растворятся, икота пройдет. Американцы заменяют сахар своим излюбленным арахисовым маслом, что в целом производит аналогичный эффект - ровное дыхание восстанавливается по мере поступления глюкозы в организм.
- Испуг
Тут, как говорится, клин клином вышибают. Испуг может стать причиной возникновения икоты, и он же - способом от нее избавиться. Испуг вызывает новое сокращение дыхательных путей, которое может устранить последствия спазмов диафрагмы.
- Болевые воздействия
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Похлопывания или щипки в области ладоней, которые причиняют несильные, но ощутимые болевые ощущения, отвлекут вашу нервную систему и запустят процесс нормализации дыхания.
- Щекотка
Наверное, самый приятный способ избавиться от икоты. Как и в случае с испугом, она вызывает ненормированные сокращения дыхательных путей, которые способны расслабить диафрагму.
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