Клиника Biotexcom занимается суррогатным материнством в Украине уже более 11 лет, ее знают и рекомендуют не только в Украине, но и за рубежом.

Biotexcom рассказали, что такое суррогатное материнство и как это работает в Украине Пресс-служба

Многие пары, которые по разным причинам не могут иметь детей, обращаются за помощью к женщинам, чтобы те выносили и родили для них ребенка. Это называется суррогатное материнство. Украина - одна из немногих стран, где суррогатное материнство разрешено. Именно поэтому в нашу страну приезжают тысячи пар из разных стран ежегодно, чтобы вернуться домой с долгожданным малышом.

В клинике Biotexcom, которая специализируется на современных репродуктивных технологиях, рассказали, что услуга востребована, в основном, у иностранных граждан. Стоит отметить, что благодаря продвинутым современным технологиям, женщина, которая вынашивает ребенка, не передает ему своих генов: биологический материал берут у пары и помещают в утробу эмбрион от биологических родителей.

Цена беременности

Суррогатное материнство для многих женщин в Украине - возможность заработать. Стоимость участия в программе составляет до 750 тысяч гривен, сумма зависит от опыта женщины и количества детей, которых она вынашивает.

В условиях экономического кризиса и карантина - это довольно внушительная сумма, которая позволяет поставить на ноги собственного ребенка, а также улучшить условия жизни: купить или отремонтировать квартиру, открыть новый бизнес. Вознаграждение суррогатная мама получает, начиная с наступления беременности.

На весь период беременности женщина получает медицинское сопровождение и психологическую поддержку от сотрудников компании.

Кто может стать суррогатной мамой

Как рассказала Ксения, эксперт по подбору и сопровождению суррогатных матерей клиники Biotexcom, не все могут принять участие в программе. Для участия необходимо соответствовать нескольким условиям, например, в программу берут только рожавших женщин, у которых есть собственные дети (один или несколько), а также значение имеют физическое и психологическое здоровье, возраст, вес и другое. В участии могут отказать по причине наличия некоторых хронических заболеваний.

Biotexcom рассказали, что такое суррогатное материнство и как это работает в Украине Пресс-служба

Ограничениями не являются место проживания, место прописки (только гражданки Украины) и социальное положение. Компания Biotexcom на последних сроках беременности обеспечивает иногородних участниц комфортным жильем в Киеве, чтобы снизить нагрузку на женщину и контролировать ее состояние здоровья и здоровье будущего ребенка. “В условиях карантина мы также обеспечиваем женщин транспортом, возим их к врачу и на обследования на собственных машинах, чтобы снизить риск заражения коронавирусом”, - рассказала эксперт Ксения.

Тысячи женщин выбирают клинику Biotexcom

Приняв решение об участии в программе, стоит внимательно отнестись к выбору агентства.

Клиника Biotexcom занимается суррогатным материнством в Украине уже более 11 лет, ее знают и рекомендуют не только в Украине, но и за рубежом. За время работы программы тысячи счастливых пар и их малышей уехали домой, оставив благодарные отзывы о клинике. А тысячи украинских женщин получили свои гонорары и вернулись с заработком домой, улучшив финансовое положение своей семьи. Для участии в программе необходимо заполнить анкету на сайте.

Контактные телефоны: +38 (095) 423-16-69, +38 (097) 139-84-86

ФАХІВЕЦЬ КЛІНІКИ BIOTEXCOM РОЗПОВІВ, ЩО ТАКЕ СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО І ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ В УКРАЇНІ

Багато пар, які з різних причин не можуть мати дітей, звертаються за допомогою до жінок, щоб ті виносили і народили для них дитину. Це називається сурогатне материнство. Україна - одна з небагатьох країн, де сурогатне материнство дозволено. Саме тому в нашу країну щорічно приїжджають тисячі пар з різних країн, щоб повернутися додому з довгоочікуваним малюком.

У клініці Biotexcom, яка спеціалізується на сучасних репродуктивних технологіях, розповіли, що послуга користується попитом, в основному, у іноземних громадян. Варто відзначити, що завдяки просунутим сучасним технологіям, жінка, яка виношує дитину, не передає йому своїх генів: біологічний матеріал беруть у пари і підсаджують в утробу ембріон від біологічних батьків.

Ціна вагітності

Сурогатне материнство для багатьох жінок в Україні - можливість заробити. Вартість участі в програмі складає до 750 тисяч гривень, сума залежить від досвіду жінки і кількості дітей, яких вона виношує.

В умовах економічної кризи та карантину - це досить значна сума, яка дозволяє поставити на ноги власну дитину, а також поліпшити умови життя: купити або відремонтувати квартиру, відкрити власний бізнес. Винагороду сурогатна мама отримує, починаючи з настання вагітності.

На весь період вагітності жінка отримує медичний супровід і психологічну підтримку від співробітників клініки.

Хто може стати сурогатною мамою

Як розповіла Ксенія, експерт з підбору та супроводу сурогатних матерів клініки Biotexcom, то не всі можуть взяти участь в програмі. Для участі необхідно відповідати кільком умовам, наприклад, в програму беруть тільки жінок, які народили, у яких є власні діти (один або кілька), а також значення мають фізичне і психологічне здоров'я, вік, вага і інше. В участі можуть відмовити через наявність деяких хронічних захворювань.

Biotexcom розповів, що таке сурогатне материнство і як це працює в Україні Прес-служба

Обмеженнями не є місце проживання, місце прописки (тільки громадянки України) і соціальне становище. Клініка Biotexcom на останніх термінах вагітності забезпечує іногородніх учасниць комфортним житлом в Києві, щоб знизити навантаження на жінку і контролювати її стан здоров'я і здоров'я майбутньої дитини. “В умовах карантину ми також забезпечуємо жінок транспортом, возимо їх до лікаря і на обстеження на власних машинах, щоб знизити ризик зараження коронавірусом“, - розповіла експерт Ксенія.

Тисячі жінок вибирають клініку Biotexcom.

Прийнявши рішення про участь в програмі, варто уважно поставитися до вибору агентства.

Клініка Biotexcom займається сурогатним материнством в Україні вже понад 11 років, її знають і рекомендують не тільки в Україні, а й за кордоном. За час роботи програми тисячі щасливих пар і їх малюків поїхали додому, залишивши вдячні відгуки про клініку. А тисячі українських жінок отримали свої гонорари і повернулися із заробітком додому, поліпшивши фінансове становище своєї родини. Для участі в програмі необхідно заповнити анкету на сайті https://biotexcom.com.ua/

Контактні телефони: +38 (095) 423-16-69 вайбер, +38 (097) 139-84-86

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