С какими трудностями мы столкнулись на самоизоляции, и как их разрешить .

Как социальная дистанция и изоляция повлияли на наше здоровье freepik.com

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С весны этого года мы живем в новых реалиях, пандемия очень заметно внесла коррективы в нашу жизнь. Самоизоляция и социальная дистанция не просто просьбы чиновников, а реально действующий способ уберечь себя от коронавируса.

Но постоянное нахождение дома – прибавили нам проблем. Кто-то набрал лишние килограммы из-за отсутствия активности, а у кого-то стали побаливать мышцы и суставы.

С какими еще вопросами здоровья столкнулись из-за изоляции – читайте в материале.

Как социальная дистанция и изоляция повлияли на наше здоровье freepik.com

Повышенная тревожность

Если вас до сих пор не покидает нестабильное эмоциональное состояние, то спешим вас уверить, что подобный период случается у многих – всем рано или поздно надоедает ситуация в мире и нахождение в четырех стенах. Не стоить себя корить за это, не думайте, что вы одна неправильная. Год действительно был непростой: смерти близких, болезни родных, уход из офиса или даже вообще отсутствие работы. И как здесь не обойтись без чувства тревоги.

Если ваша тревожность затянулась –обратитесь к семейному врачу. Также можно себя поддержать и в домашних условиях. Включите в свой рацион продукты с содержанием пробиотиков – йогурт, кефир, сыр моцарела, квашеная капуста, соленья. Такой набор улучшит работу кишечника. Как известно, кишечник напрямую связан с нервной системой.

Как социальная дистанция и изоляция повлияли на наше здоровье freepik.com

Резкая смена настроения

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С самого утра на лице не веселая улыбка, а раздражение – виноват в этом точно не ретроградный Меркурий, а сложное время пандемии. Когда нам некуда потратить эмоции, они начинают нас захлестывать - плачем, кричим, много едим, некоторые даже начинают выпивать спиртные напитки. Но, не стоит затягивать со стрессом. Пообщайтесь с доктором, подберите успокаивающие.

Как социальная дистанция и изоляция повлияли на наше здоровье freepik.com

Бессонница

Накопление эмоций, информации в голове и малоподвижность отыгрывается в последствии – плохим сном. В худшем случае – бессонницей. Регулярное невысыпание влияет на настроение и общее состояние организма. Старайтесь придерживаться одного графика сна. Перед сном, минут за 15-30, откажитесь от всех гаджетов и телевизора. Послушайте музыку, почитайте книгу, так вы себя расслабите, и, велика вероятность, быстрее и спокойно уснуть.

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