Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире 7 декабря
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В Украине на утро понедельника, 7 декабря, зафиксировано 8 641 новых случаев заболевания коронавирусом.
По официальным данным, за последние сутки в стране случилось 145 смертей от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 5 123 человека.
Всего в Киеве подтверждено 81 335 случаев COVID-19. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.
Эту информацию сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Общее количество заболевших за время пандемии коронавируса в Украине составляет 821 947 человек, выздоровели – 423 704 человек, а летальных случаев было зафиксировано 13 733.
Общее число случаев коронавируса по всему миру составляет более 68 миллионов. Первое место по числу заражений занимает США — 14,7 млн человек заразились COVID-19, второе место — Индия (9,6 млн зараженных), третье место — Бразилия (6,6 млн зараженных).
Берегите себя – оставайтесь дома!
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