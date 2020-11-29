Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире 5 декабря

Коронавирусная инфекция не отступает, о чем говорят последние данные статистики.

Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире pixabay.com

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В Украине на утро субботі, 5 декабря, зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, за последние сутки в стране случилось 226 смертей от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 14 724 человека.

Всего в Киеве подтверждено 78 291 случаев COVID-19. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 541), Днепропетровской (1 058), Одесской (1 015), Запорожской (1 001) и Киевской (995) областях.

Эту информацию сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Общее количество заболевших за время пандемии коронавируса в Украине составляет 801 716 человек, выздоровели – 412 533 человек, а летальных случаев было зафиксировано 13 421.

Общее число случаев коронавируса по всему миру составляет более 66 миллионов. Первое место по числу заражений занимает США — 14,3 млн человек заразились COVID-19, второе место — Индия (9,6 млн зараженных), третье место — Бразилия (6,5 млн зараженных).

Берегите себя – оставайтесь дома!

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