Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире 4 декабря

Коронавирусная инфекция не отступает, о чем говорят последние данные статистики.

Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире pixabay.com

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В Украине на утро пятницы, 4 декабря, зафиксировано 15 131 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, за последние сутки в стране случилось 235 смертей от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 13 383 человека.

Всего в Киеве подтверждено 76 750 случаев COVID-19. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 374), Днепропетровской (1 258), Одесской (1 211), Запорожской (1 106) и Киевской (988) областях..

Эту информацию сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Общее количество заболевших за время пандемии коронавируса в Украине составляет 787 891 человек, выздоровели – 397 809 человек, а летальных случаев было зафиксировано 13 383.

Общее число случаев коронавируса по всему миру составляет более 66 миллионов. Первое место по числу заражений занимает США — 14,1 млн человек заразились COVID-19, второе место — Индия (9,5 млн зараженных), третье место — Бразилия (6,4 млн зараженных).

Берегите себя – оставайтесь дома!

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