Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире 3 декабря

Коронавирусная инфекция не отступает, о чем говорят последние данные статистики.

Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире pixabay.com

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В Украине на утро четверга, 3 декабря, зафиксировано 14 496 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, за последние сутки в стране случилось 243 смерти от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 15 372 человека.

Всего в Киеве подтверждено 75 376 случаев COVID-19. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 364), Запорожской (1 060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях..

Эту информацию сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Общее количество заболевших за время пандемии коронавируса в Украине составляет 772 760 человек, выздоровели – 384 426 человек, а летальных случаев было зафиксировано 12 960.

Общее число случаев коронавируса по всему миру составляет более 65 миллионов. Первое место по числу заражений занимает США — 13,9 млн человек заразились COVID-19, второе место — Индия (9,5 млн зараженных), третье место — Бразилия (6,4 млн зараженных).

Берегите себя – оставайтесь дома!

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