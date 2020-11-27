Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире 27 ноября

Коронавирусная инфекция не отступает, о чем говорят последние данные статистики.

Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире pixabay.com

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В Украине на утро пятницы, 27 ноября, зафиксировано 16 218 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, за последние сутки в стране случилось 192 смерти от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 8 843 человека.

Всего в Киеве подтверждено 65 539 случаев COVID-19. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 773), г. Киев (1 520), Запорожской (1 003), Киевской (994) та Одесской (966) областях.

Эту информацию сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Общее количество заболевших за время пандемии коронавируса в Украине составляет 693 407 человек, выздоровели – 326 238 человек, а летальных случаев было зафиксировано 11 909.

Общее число случаев коронавируса по всему миру составляет более 57 миллионов. Первое место по числу заражений занимает США — 12,8 млн человек заразились COVID-19, второе место — Индия (9,3 млн зараженных), третье место — Бразилия (6,1 млн зараженных).

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