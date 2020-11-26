Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире 26 ноября

Коронавирусная инфекция не отступает, о чем говорят последние данные статистики.

Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире pixabay.com

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В Украине на утро четверга, 26 ноября, зафиксировано 15 331 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, за последние сутки в стране случилось 225 смертей от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 9 617 человек.

Всего в Киеве подтверждено 64 019 случаев COVID-19. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 399), Дніпропетровской (1 254), Киевской (979), Запорожской (898) та Харьковской (895) областях.

Эту информацию сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Общее количество заболевших за время пандемии коронавируса в Украине составляет 677 189 человек, выздоровели – 317 395 человек, а летальных случаев было зафиксировано 11 717.

Общее число случаев коронавируса по всему миру составляет более 57 миллионов. Первое место по числу заражений занимает США — 12,7 млн человек заразились COVID-19, второе место — Индия (9,2 млн зараженных), третье место — Бразилия (6,1 млн зараженных).

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