Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире 25 ноября

Коронавирусная инфекция не отступает, о чем говорят последние данные статистики.

Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире pixabay.com

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В Украине на утро среды, 25 ноября, зафиксировано 13 882 новых случая заболевания коронавирусом.

По официальным данным, за последние сутки в стране случилось 229 смертей от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 8 420 человек.

Всего в Киеве подтверждено 62 620 случаев COVID-19. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 255), Запорожской (1 086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

Эту информацию сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Общее количество заболевших за время пандемии коронавируса в Украине составляет 661 858 человек, выздоровели – 307 778 человек, а летальных случаев было зафиксировано 11 492.

Общее число случаев коронавируса по всему миру составляет более 56 миллионов. Первое место по числу заражений занимает США — 12,4 млн человек заразились COVID-19, второе место — Индия (9,1 млн зараженных), третье место — Бразилия (6 млн зараженных).

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