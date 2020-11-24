Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире 24 ноября

В Украине и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире pixabay.com

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В Украине на утро понедельника, 23 ноября, зафиксировано 12 287 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, за последние сутки в стране случилось 188 смертей от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 8 298 человек.

Всего в Киеве подтверждено 61 640 случаев COVID-19. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Эту информацию сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Общее количество заболевших за время пандемии коронавируса в Украине составляет 647 976 человек, выздоровели – 299 358 человек, а летальных случаев было зафиксировано 11 263.

Общее число случаев коронавируса по всему миру составляет более 56 миллионов. Первое место по числу заражений занимает США — 12,4 млн человек заразились COVID-19, второе место — Индия (9,1 млн зараженных), третье место — Бразилия (6 млн зараженных).

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