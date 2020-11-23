Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире 23 ноября

В Украине и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире pixabay.com

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В Украине на утро понедельника, 23 ноября, зафиксировано 10 945 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, за последние сутки в стране случилось 124 смерти от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 4 143 человека.

Всего в Киеве подтверждено 60 218 случая COVID-19. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Эту информацию сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Общее количество заболевших за время пандемии коронавируса в Украине составляет 635 689 человек, выздоровели – 291 060 человек, а летальных случаев было зафиксировано 11 075.

Общее число случаев коронавируса по всему миру составляет более 56 миллионов. Первое место по числу заражений занимает США — 12,2 млн человек заразились COVID-19, второе место — Индия (9,1 млн зараженных), третье место — Бразилия (6 млн зараженных).

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