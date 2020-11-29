Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире 23 декабря

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом.

Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире pixabay.com

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В Украине на утро среды, 23 декабря, зафиксировано 10 136 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, за последние сутки в стране случилось 275 смертей от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 15 372 человека.

Всего в Киеве подтверждено 103 663 случаев COVID-19. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях

Эту информацию сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Общее количество заболевших за время пандемии коронавируса в Украине составляет 989 642 человек, выздоровели – 615 660 человек, а летальных случаев было зафиксировано 17 172.

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Общее число случаев коронавируса по всему миру составляет более 76 миллионов. Первое место по числу заражений занимает США — 18 млн человек заразились COVID-19, второе место — Индия (10 млн зараженных), третье место — Бразилия (7,2 млн зараженных).

Берегите себя – оставайтесь дома!

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