Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире 22 ноября

В Украине и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире pixabay.com

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В Украине на утро воскрсенья, 22 ноября, зафиксировано 12 079 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, за последние сутки в стране случилось 138 смертей от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 7 845 человек.

Всего в Киеве подтверждено 59 006 случая COVID-19. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

Эту информацию сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Общее количество заболевших за время пандемии коронавируса в Украине составляет 624 744 человек, выздоровели – 286 917 человек, а летальных случаев было зафиксировано 10 951.

Общее число случаев коронавируса по всему миру составляет более 56 миллионов. Первое место по числу заражений занимает США — 12 млн человек заразились COVID-19, второе место — Индия (9,0 млн зараженных), третье место — Бразилия (6 млн зараженных).

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