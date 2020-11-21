Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире 21 ноября

В Украине и мире стремительно продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире pixabay.com

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В Украине на утро субботы, 21 ноября, зафиксировано 14 580 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, за последние сутки в стране случилось 215 смертей от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 7 845 человек.

Всего в Киеве подтверждено 57 807 случая COVID-19. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), г. Киев (1213), Сумской (961), Киевской (953), Запорожсклй (810) областях. Эту информацию сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Общее количество заболевших за время пандемии коронавируса в Украине составляет 612 665 человек, выздоровели – 282 313 человек, а летальных случаев было зафиксировано 10 813.

Общее число случаев коронавируса по всему миру составляет более 56 миллионов. Первое место по числу заражений занимает США — 11,7 млн человек заразились COVID-19, второе место — Индия (9,0 млн зараженных), третье место — Бразилия (5,9 млн зараженных).

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