Коронавирус: сколько заболевших в Украине и мире 10 декабря
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В Украине на утро четверга, 10 декабря, зафиксировано 13 371 новых случаев заболевания коронавирусом.
По официальным данным, за последние сутки в стране случилось 266 смертей от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 13 903 человека.
Всего в Киеве подтверждено 86 437 случаев COVID-19. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 899), Запорожской (1 060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.
Эту информацию сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Общее количество заболевших за время пандемии коронавируса в Украине составляет 858 714 человек, выздоровели – 465 021 человек, а летальных случаев было зафиксировано 14 470.
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Общее число случаев коронавируса по всему миру составляет более 68 миллионов. Первое место по числу заражений занимает США — 15,2 млн человек заразились COVID-19, второе место — Индия (9,7 млн зараженных), третье место — Бразилия (6,7 млн зараженных).
Берегите себя – оставайтесь дома!
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