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Названы лучшие средства против стресса

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Ivona расскажет, какие есть три способа против стресса.
Названы лучшие средства против стресса
Названы лучшие средства против стресса
freepik.com/

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Британские ученые из университета Сассекса провели интересное исследование. Так, научные работники выяснили, что лучшего всего помогает против стресса.

В ряде исследований приняли участие совершеннолетние добровольцы.

После тестирования, от волнения и напряжения у людей пульс стал биться чаще, чем обычно. В таком состоянии им было предложено послушать музыку, прогуляться и почитать.

По итогу, эксперты получили следующие цифры: приятные композиции снижали уровень стресса на 61%, прогулка в парке - на 42%. Быстро успокоиться смогли те, кто брал в руки книгу. Всего за шесть минут чтения мышечное напряжение у людей падало на 68%.

Названы лучшие средства против стресса
Названы лучшие средства против стресса
freepik.com/
Кстати, на такую положительную динамику не влияет тематика литературы. Человек может расслабиться, как с детективом, так и с любимым глянцевым журналом.

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Кстати, есть любопытное мнение профессоров из Ливерпульского университета. Ученые считают, что чтение классической литературы положительно влияет на человека, читатель проживает различные эмоции и чувствует себя более живым.

Так что, если столкнетесь со стрессовыми ситуациями, попробуйте почитать или послушать легкую музыку.

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Теги: стресс, чтение, музыка
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Источник: Ivonа bigmir)net

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