Существует две версии, почему в Италии капучино пьют по утрам .

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Италия считается законодательницей кофейной индустрии и хранительницей ее традиций. Но в этой стране действует необычный запрет – запрещено пить капучино после полудня.

На сегодняшний день есть две версии, как родилось такое негласное правило.

У первой версии более глубокие корни, времена, когда не было холодильника. Из-за жаркого климата отсутствовала возможность правильно хранить молоко. Фермеры старались сразу употребить молоко в пищу или пускали на переработку сыра и творога.

Сейчас такой проблемы нет, но все равно молоко считают утренним напитком, пьют его только до обеда. На употребление капучино данная традиция тоже повлияла.

Почему итальянцы пьют капучино исключительно до обеда freepik.com

Вторая версия посовременнее, и связана она с особенностью итальянцев к пищеварению.

В Италии капучино изготавливается на основе жирного молока, что позволяет получить пышную и вкусную пенку. Но такой напиток долго переваривается. Лактоза, которая содержится в молоке, может привести к расстройству желудка.

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Как известно, итальянцы еще те гурманы! В обед они любят полакомиться обильным столом, где есть паста, мясо или рыба, а также разнообразные соусы, оливковое масло. И вдобавок вино. Согласитесь, не маленькая нагрузка на пищеварение. Поэтому, в следствии таких пышных застолий, и появилась традиция отказаться от капучино до обеда.

Кстати, многие итальянцы предпочитают пить кофе без молока или добавляют его совсем чуть-чуть.

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