Почему итальянцы пьют капучино исключительно до обеда
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Италия считается законодательницей кофейной индустрии и хранительницей ее традиций. Но в этой стране действует необычный запрет – запрещено пить капучино после полудня.
На сегодняшний день есть две версии, как родилось такое негласное правило.
У первой версии более глубокие корни, времена, когда не было холодильника. Из-за жаркого климата отсутствовала возможность правильно хранить молоко. Фермеры старались сразу употребить молоко в пищу или пускали на переработку сыра и творога.
Сейчас такой проблемы нет, но все равно молоко считают утренним напитком, пьют его только до обеда. На употребление капучино данная традиция тоже повлияла.
В Италии капучино изготавливается на основе жирного молока, что позволяет получить пышную и вкусную пенку. Но такой напиток долго переваривается. Лактоза, которая содержится в молоке, может привести к расстройству желудка.
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Как известно, итальянцы еще те гурманы! В обед они любят полакомиться обильным столом, где есть паста, мясо или рыба, а также разнообразные соусы, оливковое масло. И вдобавок вино. Согласитесь, не маленькая нагрузка на пищеварение. Поэтому, в следствии таких пышных застолий, и появилась традиция отказаться от капучино до обеда.
Кстати, многие итальянцы предпочитают пить кофе без молока или добавляют его совсем чуть-чуть.
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