Какие сахарозаменители вредны для здоровья
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У самых распространенных заменителях сахара можно выделить не только плюсы, но и найти минусы.
Какие же отрицательные стороны у сахарозаменителей – читайте в нашем материале.
- Тростниковый сахар
Спешим вас заверить, что нет абсолютно никакой разницы для организма в плане пользы и вреда между тростниковым и белым сахаром. Кстати, на прилавках можно даже столкнуться с подделкой, в обычный белый сахар добавляют красители.
- Мед
Натуральный мед содержит витамины B и C, белок, железо, калий и многие другие микроэлементы. Мед рекомендуется для профилактики вирусных заболеваний. Только вот лакомиться медом ежедневно - плохая затея. Мед не может заменить сахар, если вы добавляете его в горячий напиток, он сразу же теряет свои полезные свойства. От меда нужно отказаться тем, кто следит за фигурой, его калорийность не сыграет вам на руку.
- Клиновый сироп
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А вот клиновый сироп идеально подходят для худеющих. Этот заменитель сахара изготовляют из сахарного клена. В него входит более 50 различных антиоксидантов. Его вкус приближен к белому сахару. Клиновый сироп рекомендуется представителям сильного пола, этой сладкий ингредиент усиливает потенцию.
Но у вышеперечисленных добавок есть свои недостатки: фруктоза вызывает опасность развития ожирения, ксилит раньше производили из березы, но сейчас делают из кукурузы, и теперь, данный продукт утратил свое важные свойства. А сорбит запрещен в некоторых странах. Есть мнение, что он может привести к развитию онкологических болезней. Сорбит используется в фармакологических целях, как слабительное.
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