Какие сахарозаменители вызывают болезни и не помогают похудеть .

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У самых распространенных заменителях сахара можно выделить не только плюсы, но и найти минусы.

Какие же отрицательные стороны у сахарозаменителей – читайте в нашем материале.

Какие сахарозаменители вредны для здоровья freepik.com

Тростниковый сахар

Спешим вас заверить, что нет абсолютно никакой разницы для организма в плане пользы и вреда между тростниковым и белым сахаром. Кстати, на прилавках можно даже столкнуться с подделкой, в обычный белый сахар добавляют красители.

Какие сахарозаменители вредны для здоровья freepik.com

Мед

Натуральный мед содержит витамины B и C, белок, железо, калий и многие другие микроэлементы. Мед рекомендуется для профилактики вирусных заболеваний. Только вот лакомиться медом ежедневно - плохая затея. Мед не может заменить сахар, если вы добавляете его в горячий напиток, он сразу же теряет свои полезные свойства. От меда нужно отказаться тем, кто следит за фигурой, его калорийность не сыграет вам на руку.

Какие сахарозаменители вредны для здоровья pixabay.com/

Клиновый сироп

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А вот клиновый сироп идеально подходят для худеющих. Этот заменитель сахара изготовляют из сахарного клена. В него входит более 50 различных антиоксидантов. Его вкус приближен к белому сахару. Клиновый сироп рекомендуется представителям сильного пола, этой сладкий ингредиент усиливает потенцию.

Какие сахарозаменители вредны для здоровья pinterest.com

Также, сахарозаменителями являются: фруктоза, ксилит и сорбит.

Но у вышеперечисленных добавок есть свои недостатки: фруктоза вызывает опасность развития ожирения, ксилит раньше производили из березы, но сейчас делают из кукурузы, и теперь, данный продукт утратил свое важные свойства. А сорбит запрещен в некоторых странах. Есть мнение, что он может привести к развитию онкологических болезней. Сорбит используется в фармакологических целях, как слабительное.

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