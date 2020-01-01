Как не навредить своему здоровью и своим локонам .

Вы будите удивлены: Можно ли спать с мокрыми волосами freepik.com

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У каждого из нас была такая ситуация, когда под вечер силы покидают и хочется поскорее лечь спать. Но после горячей ванны или освежающего душа, волосы еще не успели высохнуть, как тогда быть?

Спешим вас заверить, что специалисты категорически запрещают ложиться спать с мокрой головой.

Трихологи рассказали, к чему это может привести и какие последствия могут возникнуть из-за нашей беспечности:

- Если вы быстро засыпаете, ваша температура тела повышается, мокрые волосы остужают голову, но это провоцирует головную боль. А если вы ложитесь спать с полотенцем на голове, то у вас еще больше шансов почувствовать недомогание. Обратите внимание на открытые окно, балкон, либо в квартире не очень тепло – у вас есть шанс простудится.

Вы будите удивлены: Можно ли спать с мокрыми волосами freepik.com

- Когда ваши волосы мокрые – они спутываются, на них образуются микрозаломы. И вместо того, чтобы больше времени уделить сборам и завтраку, вы нервно расчесываете волосы.

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- Мокрые волосы могут притягивать инфекцию. В подушках собирается грязь и бактерии, впитывается пот. Постельный атрибут кладезь накопления омертвевших клеток кожи. Ваши невысохшие волосы культивирует все условия для развития разных инфекций. Впоследствии чего, вы можете столкнуться с разрежением на коже и с аллергиями.

- Трихологи говорят, если у вас есть намеки на перхоть, вам категорически нужно избегать спать с мокрыми волосами, вы только усугубите себе проблемы. Может появится зуд и высыпание.

Не поддавайтесь лени, старайтесь обязательно сушить волосы перед сном. Используйте фен, либо старайтесь выделить больше времени перед ванными процедурами, чтобы волосы высохли естественным путем. Нет сил на вечерний душ, оставьте эту затею на утро. Относитесь бережней к своему здоровью.

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