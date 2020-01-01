Как же на самом деле необходимо соблюдать гигиену ротовой полости?

Гигиена ротовой полости - крайне щепетильный момент в уходе за здоровьем организма. Считается, что зубная боль - самая отвратительная из всех, которые человеку доводится терпеть. Поэтому позиция бережного отношения и правильного ухода, пожалуй, самая рациональная.

Какие правила и меры предосторожности должен соблюдать человек в уходе за зубами, расскажет Ivona.

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1. Постоянная чистка зубов

Гигиена полости рта - это, конечно хорошо, но тут главное - не навредить. Если вы думаете, что, вычищая зубы после каждого приема пищи, вы улучшаете состояние своих зубов, то вы ошибаетесь. Такой подход только навредит, а если перед этим вы еще употребили алкоголь, сок или продукты с высокой кислотностью, тогда степень наносимого ущерба увеличивается. В данной ситуации разумнее будет подождать 30 минут, поскольку за это время организм в состоянии произвести нужное количество слюны, которая устранит кислотность. Слюна способствует укреплению зубов, защищая их при помощи кальция.

Зубы - не волосы, не отрастут: Мифы и реалии здоровой улыбки pinterest.com

2. Напитки соблазняют

Многие люди испытывают страсть к сладким напиткам - сокам или газировке, способным разрушить структуру зубов. Больше всего при этом страдают корни или эмаль. Утоляя жажду колой, вы наносите большой вред зубам, отдавая предпочтение цитрусовым или кислым сокам, вы лишь усугубляете ситуацию. Если вы хотите иметь здоровые зубы, лучше остановить свой выбор на воде без газа. Но если же все-таки вы любите делать свою жизнь сладкой, попивая соки или газировку, то лучше это делать через трубочку, чтобы напиток не контактировал с зубами.

Зубы - не волосы, не отрастут: Мифы и реалии здоровой улыбки pinterest.com

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3. Новые технологии

На самом деле нет никакой разницы чистите вы зубы обычной щеткой или электрической, если вы владеете правильной техникой чистки зубов. Однако, если вам тяжело, и вы не в состоянии эффективно и правильно вычистить зубы обычной щеткой, тогда электрическая щетка - лучшее решение проблемы.

Зубы - не волосы, не отрастут: Мифы и реалии здоровой улыбки pinterest.com

4. Жевательные резинки

Маркетологи, конечно, не глупые люди, поэтому во многих рекламных роликах можно услышать: жевательная резинка противостоит появлению кариеса!

В какой-то степени это - правда. Но есть одно главное условие: жевательная резинка не должна содержать сахар. В таком случае, она действительно может оказывать положительное воздействие на зубы.

Зубы - не волосы, не отрастут: Мифы и реалии здоровой улыбки pinterest.com

На заметку мамам маленьких детей, у которых начали прорезаться первые зубы: часто повышение температуры у ребенка связывают с тем, что начинают резаться зубы, но это мнение не совсем верное. В период появления первых зубов (от 4 месяцев до 2 лет) организм ребенка склонен к инфекционным заболеваниям из-за низкого иммунитета. Поэтому при появлении температуры лучше обратиться к врачу, чтобы знать, в чем проблема, наверняка, а не списывать все на режущиеся зубы.

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