Головокружение: к какому врачу обратиться?
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Несмотря на то, что с головокружениями сталкивается огромное количество людей, вопрос — кто же будет это лечить до сих пор у многих вызывает сложности. Невролог Дмитрий Толмачев рассказал, к кому обращаться.
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Выбор врача определяется не заболеванием, а его причинами:⠀
- кружится голова из-за низкого гемоглобина — это лечит терапевт⠀
- кружится голова из-за снижении глюкозы в крови у диабетиков — это лечит эндокринолог⠀
- кружится голова из-за сердечной недостаточности и нарушении ритма сердца — это лечит кардиолог⠀
- кружится голова из-за психогенных факторов — это лечат психиатры, психотерапевты и неврологи⠀
- кружится голова из-за болезни Меньера, вестибулярного нейронита, ДППГ — это лечит в идеале отоневролог или невролог
- кружится голова из-за мигрени — это лечит невролог⠀
Если запомнить сложно, поэтому невролог предлагает простое правило:⠀
Если головокружение несистемное — записывайтесь на прием к терапевту. Сдайте все назначенные анализы на выявление симптомов, которые могут провоцировать головокружение, например, анемия, проблема с щитовидной или эндокринные патологии. А после пройдите обследование у кардиолога, чтобы исключить сердечную патологию.
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Если головокружение системное — записывайтесь к неврологу, либо к ЛОРу, либо отоневрологу.
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