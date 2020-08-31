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Головокружение: к какому врачу обратиться?

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Если часто кружится голова, не стоит игнорировать этот симптом.
Головокружение: к какому врачу обратиться?
Головокружение: к какому врачу обратиться?
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Несмотря на то, что с головокружениями сталкивается огромное количество людей, вопрос — кто же будет это лечить до сих пор у многих вызывает сложности. Невролог Дмитрий Толмачев рассказал, к кому обращаться. 

Выбор врача определяется не заболеванием, а его причинами:⠀

  • кружится голова из-за низкого гемоглобина — это лечит терапевт⠀
  • кружится голова из-за снижении глюкозы в крови у диабетиков — это лечит эндокринолог⠀
  • кружится голова из-за сердечной недостаточности и нарушении ритма сердца — это лечит кардиолог⠀
  • кружится голова из-за психогенных факторов — это лечат психиатры, психотерапевты и неврологи⠀
  • кружится голова из-за болезни Меньера, вестибулярного нейронита, ДППГ — это лечит в идеале отоневролог или невролог
  • кружится голова из-за мигрени — это лечит невролог⠀

Головокружение: к какому врачу обратиться?
Головокружение: к какому врачу обратиться?
Pinterest.com

Если запомнить сложно, поэтому невролог предлагает простое правило:⠀

Если головокружение несистемное — записывайтесь на прием к терапевту. Сдайте все назначенные анализы на выявление симптомов, которые могут провоцировать головокружение, например, анемия, проблема с щитовидной или эндокринные патологии. А после пройдите обследование у кардиолога, чтобы исключить сердечную патологию.

 Если головокружение системное — записывайтесь к неврологу, либо к ЛОРу, либо отоневрологу.

Ранее мы писали, какие тренды могут вредить здоровью. 

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Теги: головокружение, невролог
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