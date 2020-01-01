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Мифы и правда о гормональной контрацепции

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Эндокринолог развеяла популярные мифы.
Мифы и правда о гормональной контрацепции
Мифы и правда о гормональной контрацепции
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Гормональная контрацепция вызывает много споров. Одни верят в различные мифы и запреты на них. Вторые — считают их обычными таблетками, идут в аптеку и самостоятельно их выбирают. Третьи советуются с врачом. Эндокринолог Екатерина Смирнова развеяла популярные мифы о гормональной контрацепции. 

  •  От КОК набирают вес

Сами КОКи не имеют калорийности, но они действуют на центр голода -повышают аппетит - вы больше едите и набираете вес (чтобы не потолстеть, нужно придерживаться правильного рациона).

Мифы и правда о гормональной контрацепции
Мифы и правда о гормональной контрацепции
Pinterest.com

  • После КОК сложно забеременеть 

Согласно крупному метаанализу (Girum, 2018) где исследовали 14.884 женщины, принимающих КОК, беременность наступила у 83,1% в течение года после отмены КОК. С точно такой же частотой, как у женщин не принимавших контрацептивы.

  • КОК позволяют отсрочить климакс, овуляции нет и яйцеклетки сохраняются

КОК блокируют только последнюю фазу созревания яйцеклетки. “Про запас“ яйцеклетки не откладываются, климакс позже не наступит.⠀

  • КОК нельзя принимать долго

Эстроген-прогестиновые КОКи можно принимать до тех пор, пока вам нужно противозачаточное средство или до наступления менопаузы (при отсутствии противопоказаний).⠀

  • Прием КОК снижает вероятность развития рака

Это правда - приём КОК снижает вероятность развития рака эндометрия и рака яичников.

Мифы и правда о гормональной контрацепции
Мифы и правда о гормональной контрацепции
Pinterest.com

  • КОК увеличивают вероятность развития рака молочной железы и шейки матки

Некоторые исследования показывают, что противозачаточные таблетки немного увеличивают риск рака молочной железы - но через 10 и более лет риск снижается к уровню женщин, никогда не принимавших КОК. Некоторые исследования показывают, что длительное использование КОК повышает риск развития рака шейки матки.⠀

  • КОК могут провоцировать тромбоз

Гипертензия, курение, печеночная недостаточность, ХВН и варикоз увеличивают риск тромбоза у принимающих КОК. Все эти состояния являются противопоказанием.⠀

  • КОК могут помочь забеременеть

После краткого курса КОК, яичники могут выдать за одну овуляцию сразу 3—4 яйцеклетки - увеличивается вероятность зачатия, двойни или тройни. Сами же КОК не могут вылечить состояние, препятствующее беременности

Ранее мы писали о побочных эффектах строгих диет. 

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Теги: КОК, гормональная контрацепция
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