Актер Гарик Бирча рассказал о своей самой популярной роли.

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Украинский актер и комик, наиболее известный по роли Витальки в одноименном сериале, рассказал, как на него повлиял знаменитый образ. Своими мыслями он поделился за кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал)

Вот уже несколько лет Гарик занимается другими проектами, но образ добродушного Витальки, похоже, за ним закрепился надолго. Артист рассказал, возвращается ли он к своему амплуа уже после окончания съемок или старается забыть его.

Мы уже четыре года не снимаем «Витальку», – говорит Гарик. – А в своем недавнем проекте я вообще выступил в качестве режиссера, а не актера. Поэтому сейчас редко возвращаюсь к образу. Но, когда просят друзья для развлечения, для хохмы, то почему бы не пошутить и не порадовать зрителя? Я спокойно к этому отношусь.

Гарик Бирча о своем амплуа: "Появится образ, который затмит Витальку" Пресс-служба

Надеюсь, что еще появятся новые образы, которые понравятся зрителю и перекроют популярность Витальки. Посмотрим. Жизнь продолжается, и я радуюсь тому, что занимаюсь любимым делом, чего и всем желаю!

Стоит отметить, что персонаж Витальки – далеко не единственный в арсенале артиста. И, по словам Гарика, он не намерен останавливаться на достигнутом.

Десятый, юбилейный, сезон «Хто зверху?» – по четвергам в 19:00 на Новом канале.

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