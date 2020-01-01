Нервный тик: почему возникает и что делать
Читай также: К какому врачу обращаться, если возникают отеки?
Непроизвольные подергивания глазных мышц бывает у каждого человека. Чаще всего причина самая простая - переутомление. Но если эта проблема возникает постоянно, следует задумать и обратиться к специалисту.
Нервный тик – это однообразное, быстрое подёргивание мышц лица, которое происходит не зависимо от воли человека
По распространенности бывает:
- Локальный – вовлекается только одна определенная группа мышц;
- Генерализованный – задействуется несколько мышечных групп.
По причине возникновения:
- Наследственный;
- Первичный;
- Вторичный.
Причины возникновения первичного нервного тика:
- Наличие сильного стресса или психологической травмы;
- Развитие навязчивого страха;
- Синдром повышенной активности;
- Неврозоподобные состояния;
- Хроническая усталость.
Причины возникновения вторичного нервного тика:
- Поражение сосудов головного мозга;
- Наличие опухолей;
- Приём некоторых лекарственных препаратов или отравление токсическими веществами;
- Инфекционные заболевания;
- Хронические болезни внутренних органов;
- Невралгия.
К общим проявлениям заболевания относятся:
- Мелкие непроизвольные сокращения мышц, которые характеризуются своей однообразностью;
- Появление или усиливание тика в стрессовой, волнительной ситуации;
- Появление вскриков, громких вздохов;
- Постоянные тревожность и беспокойство;
- Нарушение сна;
- Возникновение проблем с запоминанием и внимательностью.
Для диагностики невролог проводит опрос, с помощью которого старается выявить предполагаемую причину возникновения заболевания, а также проводит полный неврологический осмотр.
К дополнительным методам установки диагноза относятся:
- Общий анализ крови, биохимический анализ крови – для обнаружения возможного воспалительного процесса;
- Рентгенологическое обследование костей черепа, компьютерная томография, Магнитно-резонансная томография – для определения локализации патологического очага в головном мозге;
- Электроэнцефалография – выявление очагов повышенной импульсной активности в коре мозга.
Первичные нервные тики могут исчезать самостоятельно, и терапия направляется только на ускорение выздоровления.
К общим мероприятиям относятся:
- Соблюдение режима дня, создание психоэмоционального комфорта;
- Общение с психотерапевтом;
- Медикаментозная терапия
- Лечение вторичных нервных тиков (лечение основного заболевания)
Ранее мы писали, к какому врачу обращаться, если возникают отеки.
Полная версия правил