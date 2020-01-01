Нервный тик: почему возникает и что делать

Хоть раз у всех возникал нервный тик.

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Непроизвольные подергивания глазных мышц бывает у каждого человека. Чаще всего причина самая простая - переутомление. Но если эта проблема возникает постоянно, следует задумать и обратиться к специалисту.



Нервный тик – это однообразное, быстрое подёргивание мышц лица, которое происходит не зависимо от воли человека

По распространенности бывает:

Локальный – вовлекается только одна определенная группа мышц;

Генерализованный – задействуется несколько мышечных групп.

По причине возникновения:

Наследственный;

Первичный;

Вторичный.

Нервный тик: что следует знать pinterst.com

Наличие сильного стресса или психологической травмы;

Развитие навязчивого страха;

Синдром повышенной активности;

Неврозоподобные состояния;

Хроническая усталость.

Причины возникновения первичного нервного тика:

Причины возникновения вторичного нервного тика:

Поражение сосудов головного мозга;

Наличие опухолей;

Приём некоторых лекарственных препаратов или отравление токсическими веществами;

Инфекционные заболевания;

Хронические болезни внутренних органов;

Невралгия.

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Мелкие непроизвольные сокращения мышц, которые характеризуются своей однообразностью;

Появление или усиливание тика в стрессовой, волнительной ситуации;

Появление вскриков, громких вздохов;

Постоянные тревожность и беспокойство;

Нарушение сна;

Возникновение проблем с запоминанием и внимательностью.

К общим проявлениям заболевания относятся:

Для диагностики невролог проводит опрос, с помощью которого старается выявить предполагаемую причину возникновения заболевания, а также проводит полный неврологический осмотр.



К дополнительным методам установки диагноза относятся:

Общий анализ крови, биохимический анализ крови – для обнаружения возможного воспалительного процесса;

Рентгенологическое обследование костей черепа, компьютерная томография, Магнитно-резонансная томография – для определения локализации патологического очага в головном мозге;

Электроэнцефалография – выявление очагов повышенной импульсной активности в коре мозга.

Первичные нервные тики могут исчезать самостоятельно, и терапия направляется только на ускорение выздоровления.

К общим мероприятиям относятся:

Соблюдение режима дня, создание психоэмоционального комфорта;

Общение с психотерапевтом;

Медикаментозная терапия

Лечение вторичных нервных тиков (лечение основного заболевания)

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