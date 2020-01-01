Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Нервный тик: почему возникает и что делать

Комментариев: 0
Хоть раз у всех возникал нервный тик.
Нервный тик: что следует знать
Нервный тик: что следует знать
pinterest.com

Читай также: К какому врачу обращаться, если возникают отеки?

Непроизвольные подергивания глазных мышц бывает у каждого человека.  Чаще всего причина самая простая - переутомление. Но если эта проблема возникает постоянно, следует задумать и обратиться к специалисту.

Нервный тик – это однообразное, быстрое подёргивание мышц лица, которое происходит не зависимо от воли человека

По распространенности бывает:

  • Локальный – вовлекается только одна определенная группа мышц;
  • Генерализованный – задействуется несколько мышечных групп.

По причине возникновения:

  • Наследственный;
  • Первичный;
  • Вторичный.

Нервный тик: что следует знать
Нервный тик: что следует знать
pinterst.com

Причины возникновения первичного нервного тика:

  • Наличие сильного стресса или психологической травмы;
  • Развитие навязчивого страха;
  • Синдром повышенной активности;
  • Неврозоподобные состояния;
  • Хроническая усталость.

Причины возникновения вторичного нервного тика:

  • Поражение сосудов головного мозга;
  • Наличие опухолей;
  • Приём некоторых лекарственных препаратов или отравление токсическими веществами;
  • Инфекционные заболевания;
  • Хронические болезни внутренних органов;
  • Невралгия.

Нервный тик:что следует знать
Нервный тик:что следует знать
Pinterest.com

К общим проявлениям заболевания относятся:

  • Мелкие непроизвольные сокращения мышц, которые характеризуются своей однообразностью;
  • Появление или усиливание тика в стрессовой, волнительной ситуации;
  • Появление вскриков, громких вздохов;
  • Постоянные тревожность и беспокойство;
  • Нарушение сна;
  • Возникновение проблем с запоминанием и внимательностью.

Для диагностики невролог проводит опрос, с помощью которого старается выявить предполагаемую причину возникновения заболевания, а также проводит полный неврологический осмотр.

К дополнительным методам установки диагноза относятся:

  • Общий анализ крови, биохимический анализ крови – для обнаружения возможного воспалительного процесса;
  • Рентгенологическое обследование костей черепа, компьютерная томография, Магнитно-резонансная томография – для определения локализации патологического очага в головном мозге;
  • Электроэнцефалография – выявление очагов повышенной импульсной активности в коре мозга.

Первичные нервные тики могут исчезать самостоятельно, и терапия направляется только на ускорение выздоровления.

К общим мероприятиям относятся:

  • Соблюдение режима дня, создание психоэмоционального комфорта;
  • Общение с психотерапевтом;
  • Медикаментозная терапия
  • Лечение вторичных нервных тиков (лечение основного заболевания)

Ранее мы писали, к какому врачу обращаться, если возникают отеки. 

Поделись:
Теги: нервный тик, причины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь