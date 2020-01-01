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К какому врачу обращаться, если возникают отеки?

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Отеки беспокоят человека, появляясь в самых разных местах.
К какому врачу обращаться, если возникают отеки?
К какому врачу обращаться, если возникают отеки?
pinterest.com

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Отечность - эта распространенная проблема многих женщин. Отёки бывают разные - лица, тела, нижних конечностей. И их причины тоже разные. Эндокринолог Екатерина Смирнова рассказала, почему возникают отеки и к кому врачу нужно обращаться. 

Причины отёков:⠀

  •  Избыток соли

Первое, что необходимо сделать при обнаружении отёков - исключить из рациона соль. Часто именно переизбыток солёной пищи приводит к общей отёчности. Убираем соль - вода перестает задерживаться - отёки уходят. Помните, в пище уже содержится достаточное количество соли.⠀

К какому врачу обращаться, если возникают отеки?
К какому врачу обращаться, если возникают отеки?
pinterest.com

  • Дефицит жидкости

Возможно вы очень мало пьете, организм начинает запасать жидкость в межклеточном пространстве
Поэтому отёки нередко появляются в жару или после больших доз алкоголя - вы приближаетесь к обезвоживанию. Необходимо пить больше чистой воды, клюквенных или лимонных морсов

  • Щитовидная железа (гипотиреоз)

Снижение функции щитовидной железы может приводит к генерализованной отёчности - которая называется микседема. Для выявления необходимо сдать ТТГ, Т4 свободный и антиТПО.⠀

  • Проблемы с сердцем (сердечная недостаточность)

Сердечные отёки возникают при серьёзных заболеваниях сердца. Их особенность - начинаются с ног, возникают к вечеру. Такие больные должны наблюдаться у кардиолога. Пройти полное кардиологическое обследование - ЭКГ, ЭХО-КС, биохимию крови по назначению кардиолога.

К какому врачу обращаться, если возникают отеки?
К какому врачу обращаться, если возникают отеки?
pinterest.com

  •  Проблемы с почками (почечная недостаточность)

Особенность отёков - утренние, возникают на лице. Могут быть вызваны гломерулонефритами, интерстициальными нефритами и др. заболеваниями почек. Обследоваться у нефролога (креатинин, мочевина, общий белок, узи почек, общий анализ мочи).⠀

  •  Хроническая венозная недостаточность (варикоз)

Отёки на ногах, к концу дня. Могут быть выраженные варикозно-расширенные вены. Обследоваться у сосудистого хирурга, лечимся венотониками, компрессионными чулками, в тяжелых запущенных случаях - операция

Что хорошо помогает в борьбе с отёками?

  • Диуретики (только при серьезных кардиологических и нефрологических заболеваниях по назначению врача)
  • Кофе (зерновой!), зеленый чай - кофеин обладает мочегонным эффектом
  • Обильное питьё чистой воды, лимонных, клюквенных морсов

Ранее мы писали, какие продукты нужно избегать при изжоге. 

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Теги: отеки, причины, отечность
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