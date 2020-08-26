Тема родинок всегда была окутана множеством тайн и вымыслов.

Читай также: Есть и не толстеть: рецепт вкусного ПП-салата от участницы “Супер Топ-модели по-украински“

Сейчас говорят, что чем их больше у человека, тем он счастливее. А в XV веке родинки считались дьявольскими отметинами. Некоторые не придают им особого значения, другие считают, что из-за родинок развивается рак кожи. Вокруг этих порой безобидных, а иногда действительно опасных новообразований ходит немало мифов. Разобраться, что из них правда, а что вымысел помогли эксперты ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» (вторник-суббота, 13:20) дерматолог Елена Моисеева и хирург-онколог Николай Аникусько.

Миф 1. Удаление родинок опасно для жизни.

Николай Аникусько: «Чем раньше удалить опасную родинку, тем лучше. Не удаление подозрительной родинки вызывает развитие болезни, а слишком позднее удаление уже сформировавшейся меланомы. Очень важная оговорка по этому мифу – что речь идет о правильном удалении. То есть, удалении в пределах здоровых тканей, проводимом квалифицированным врачом-онкологом или дерматологом. Обратите внимание, удалять в первую очередь рекомендуется травмоопасные и «висячие» родинки, например, те, которые часто задеваются воротником, часами, бретелькой от бюстгальтера».

5 распространенных мифов про родинки Пресс-служба

Елена Моисеева: «В наше время есть химические средства, которые продаются в аптеке для удаления родинок. Они позиционируют себя как настойки на основе чистотела и люди их считают безопасными. Но на самом деле, это смесь сильных кислот, которые выжигают новообразования. Глубину проникновения кислоты проконтролировать сложно и здесь две крайности: вы или удалите родинку не до конца, или вы удалите слишком глубоко - и в итоге останется выраженный рубец».

Миф 3: Чем больше родинка, тем она опаснее.

Николай Аникусько: «Существует мнение, что большие выпуклые родинки опасны. Но не все так просто. Самые опасные родинки плоские, темные, неоднородные по цвету, с неровными краями более 0,6 см. Именно так выглядит меланома. Напротив большие родинки, из которых растут волосы, чаще всего безопасны».

5 распространенных мифов про родинки Пресс-служба

Елена Моисеева: «Из-за недостоверной информации в интернете люди часто паникуют при повреждении родинки. Действительно, это повод обратиться к специалисту, чтобы аккуратно удалить новообразование, склонное к травматизации и отправить его на гистологию. Само же повреждение не спровоцирует сразу рак кожи».

Миф 5. Темные родинки самые опасные.

Николай Аникусько: «На самом деле злокачественные образования могут быть как темными, так и светлыми. Есть беспигментная форма меланомы. Поэтому предположить, насколько опасна та или иная родинка, может только врач. Диагноз возможен только после гистологического заключения».

Ранее мы писали о плюсах и минусах процедуры ламинирования

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.