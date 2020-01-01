Всем знакома ситуация, при которой попала соринка в глаз.

Читай также: Какие продукты могут спровоцировать молочницу

Произошла такая ситуация, когда что-то попало в глаз и продолжает мешать. Хорошо, если это соринка, но есть случаи, когда это может травмировать глаз или быть причиной глазных заболеваний. Офтальмолог Екатерина Андреева рассказала, что нужно делать, если попала соринка в глаз.

⠀

Если в глаз что-то попало, появляется зуд, боль, начинается слезотечение. Так выражается защитная функция органа зрения, организм пытается самостоятельно избавиться от проблемы.



Попала соринка в глаз: что делать Depositphotos

Попала соринка в глаз: что делать depositphotos.com

Собираясь в поездку или просто на отдых на природе, нужно обязательно брать с собой специальные спреи и кремы, отпугивающие насекомых.

Выполняя строительные или слесарные работы пользуйтесь защитными очками или маской.

Во время активных занятий некоторыми видами спорта необходимо защищать глаза от попадания инородных тел с шлема или маски.

В солнечную погоду обязательно носить очки. Они не только защищают от вредного воздействия УФ, но и от пыли и порывов ветра.

Нельзя трогать глаза грязными руками, можно спровоцировать развитие глазных заболеваний, таких как ячмень, конъюнктивит и т.д.⠀

Чем дольше сохраняется проблема, тем сложнее полностью открыть веко. Наблюдается отечность, болезненные ощущения при движении глазного яблока и попытках открыть глаз.В этих случаях немедленно обратитесь к врачу.Опаснее, когда попали в глаз и не выходят части мелкой древесной или металлической стружки.Чем дольше металл находится в глазу, тем вероятнее развивается химическая реакция между инородным объектов и тканями глаза.Если соринка небольших размеров и не имеет острых углов, её будет легко достать.но, перед тем, как доставать то, что попало в глаз, вымыть обязательно руки.Убрать соринку можно так:В таз наливают теплую чистую воду и опускают в неё лицо. В воде открыть глаза и несколько раз моргать. Если инородное тело находится недалеко от поверхности, оно вымоется вместе с водой.Чтобы защитить себя от попадания в глаз всевозможных посторонних предметов или насекомых, следует придерживаться советов:⠀

Несмотря на то что соринка в глазу - обычное дело, не нужно запускать эту проблему.

Даже такая мелкая неприятность может отразиться на зрении и вызвать необратимые последствия

Ранее мы писали о последствиях пирсинга.