Попала соринка в глаз: что делать
Всем знакома ситуация, при которой попала соринка в глаз.
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Произошла такая ситуация, когда что-то попало в глаз и продолжает мешать. Хорошо, если это соринка, но есть случаи, когда это может травмировать глаз или быть причиной глазных заболеваний. Офтальмолог Екатерина Андреева рассказала, что нужно делать, если попала соринка в глаз.
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Если в глаз что-то попало, появляется зуд, боль, начинается слезотечение. Так выражается защитная функция органа зрения, организм пытается самостоятельно избавиться от проблемы.
Чем дольше сохраняется проблема, тем сложнее полностью открыть веко. Наблюдается отечность, болезненные ощущения при движении глазного яблока и попытках открыть глаз.
В этих случаях немедленно обратитесь к врачу.
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Опаснее, когда попали в глаз и не выходят части мелкой древесной или металлической стружки.
Чем дольше металл находится в глазу, тем вероятнее развивается химическая реакция между инородным объектов и тканями глаза.
Что делать дома?
Если соринка небольших размеров и не имеет острых углов, её будет легко достать.
но, перед тем, как доставать то, что попало в глаз, вымыть обязательно руки.
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Убрать соринку можно так:
В таз наливают теплую чистую воду и опускают в неё лицо. В воде открыть глаза и несколько раз моргать. Если инородное тело находится недалеко от поверхности, оно вымоется вместе с водой.
Чтобы защитить себя от попадания в глаз всевозможных посторонних предметов или насекомых, следует придерживаться советов:⠀
- Собираясь в поездку или просто на отдых на природе, нужно обязательно брать с собой специальные спреи и кремы, отпугивающие насекомых.
- Выполняя строительные или слесарные работы пользуйтесь защитными очками или маской.
- Во время активных занятий некоторыми видами спорта необходимо защищать глаза от попадания инородных тел с шлема или маски.
- В солнечную погоду обязательно носить очки. Они не только защищают от вредного воздействия УФ, но и от пыли и порывов ветра.
- Нельзя трогать глаза грязными руками, можно спровоцировать развитие глазных заболеваний, таких как ячмень, конъюнктивит и т.д.⠀
Несмотря на то что соринка в глазу - обычное дело, не нужно запускать эту проблему.
Даже такая мелкая неприятность может отразиться на зрении и вызвать необратимые последствия
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