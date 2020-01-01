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Последствия пирсинга: что может случится с местом прокола

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Возможно, вы не знали о побочных эффектах пирсинга.
Последствия пирсинга: что может случится с местом прокола
Последствия пирсинга: что может случится с местом прокола
depositphotos

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Когда человека решается сделать пирсинг, он редко задумывается о последствиях. Мелкие неудобства возникающие после прокола, не воспринимаются как минусы. Но все же пирсинг имеет имеет побочные эффекты. 

Негативные последствия делятся на 2 категории по времени: те, что появляются сразу после прокола и те, что могут проявиться через существенное время, даже через 10-20 лет.

К первым относятся последствия самого прокола:

  • занесение инфекции;
  • нарушение кровообращения, рубцевание ткани;
  • повреждение нерва;
  • аллергия на материалы.

При должном подходе у профессионального мастера с большой, но не слишком, вероятностью этих проблем можно избежать. Как вам точно знать, что это профессионал, и что он не ошибется в конкретно вашем случае?

Последствия пирсинга: что может случится с местом прокола
Последствия пирсинга: что может случится с местом прокола
Depositphotos

Какие проблемы бывают в долгосрочной перспективе:

  • в бровях  - паралич лицевых мышц при задевании нервных сплетений;
  • в ушной раковине  - проблемы со слухом и деформация раковины;
  • в носу - болезненность, усложнение процесса дыхания через узкие и маленькие ноздри;
  • в губах - украшение разрушает эмаль зубов, повышенный риск инфекции;
  • в пупке  - воспаление, стягивание кожи, боль в органах, боль в пояснице;
  • в языке - потеря вкусовых ощущений, нарушение дикции, опять же повышенный риск инфекции;
  • в сосках -повреждение молочных протоков, снижение чувствительности.

Пирсинг создаёт потенциально опасную зону, так как он выступает над кожей; легко зацепиться за украшение, это может случиться где и как угодно. Украшения в пупке и сосках стабильно цепляются за одежду и ремень брюк, украшения в брови и ушах – за расческу, браслеты и т.д.

Раз нарушен кожный покров, и в нём постоянно находится инородный предмет, то идёт воздействие на рецепторы в зоны прокола. Они постоянно посылают сигналы, и мозг через некоторое время перестаёт на них реагировать, но это остаётся как фоновый постоянный мини-стресс.

Ранее мы публиковали признаки нехватки жиров.

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Теги: последствия, пирсинг
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