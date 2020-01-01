Возможно, вы не знали о побочных эффектах пирсинга.

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Когда человека решается сделать пирсинг, он редко задумывается о последствиях. Мелкие неудобства возникающие после прокола, не воспринимаются как минусы. Но все же пирсинг имеет имеет побочные эффекты.

Негативные последствия делятся на 2 категории по времени: те, что появляются сразу после прокола и те, что могут проявиться через существенное время, даже через 10-20 лет.



К первым относятся последствия самого прокола:

занесение инфекции;

нарушение кровообращения, рубцевание ткани;

повреждение нерва;

аллергия на материалы.

При должном подходе у профессионального мастера с большой, но не слишком, вероятностью этих проблем можно избежать. Как вам точно знать, что это профессионал, и что он не ошибется в конкретно вашем случае?



Последствия пирсинга: что может случится с местом прокола Depositphotos

в бровях - паралич лицевых мышц при задевании нервных сплетений;

в ушной раковине - проблемы со слухом и деформация раковины;

в носу - болезненность, усложнение процесса дыхания через узкие и маленькие ноздри;

в губах - украшение разрушает эмаль зубов, повышенный риск инфекции;

в пупке - воспаление, стягивание кожи, боль в органах, боль в пояснице;

в языке - потеря вкусовых ощущений, нарушение дикции, опять же повышенный риск инфекции;

в сосках -повреждение молочных протоков, снижение чувствительности.

Какие проблемы бывают в долгосрочной перспективе:

Пирсинг создаёт потенциально опасную зону, так как он выступает над кожей; легко зацепиться за украшение, это может случиться где и как угодно. Украшения в пупке и сосках стабильно цепляются за одежду и ремень брюк, украшения в брови и ушах – за расческу, браслеты и т.д.

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Раз нарушен кожный покров, и в нём постоянно находится инородный предмет, то идёт воздействие на рецепторы в зоны прокола. Они постоянно посылают сигналы, и мозг через некоторое время перестаёт на них реагировать, но это остаётся как фоновый постоянный мини-стресс.

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