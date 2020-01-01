Последствия пирсинга: что может случится с местом прокола
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Когда человека решается сделать пирсинг, он редко задумывается о последствиях. Мелкие неудобства возникающие после прокола, не воспринимаются как минусы. Но все же пирсинг имеет имеет побочные эффекты.
Негативные последствия делятся на 2 категории по времени: те, что появляются сразу после прокола и те, что могут проявиться через существенное время, даже через 10-20 лет.
К первым относятся последствия самого прокола:
- занесение инфекции;
- нарушение кровообращения, рубцевание ткани;
- повреждение нерва;
- аллергия на материалы.
При должном подходе у профессионального мастера с большой, но не слишком, вероятностью этих проблем можно избежать. Как вам точно знать, что это профессионал, и что он не ошибется в конкретно вашем случае?
Какие проблемы бывают в долгосрочной перспективе:
- в бровях - паралич лицевых мышц при задевании нервных сплетений;
- в ушной раковине - проблемы со слухом и деформация раковины;
- в носу - болезненность, усложнение процесса дыхания через узкие и маленькие ноздри;
- в губах - украшение разрушает эмаль зубов, повышенный риск инфекции;
- в пупке - воспаление, стягивание кожи, боль в органах, боль в пояснице;
- в языке - потеря вкусовых ощущений, нарушение дикции, опять же повышенный риск инфекции;
- в сосках -повреждение молочных протоков, снижение чувствительности.
Пирсинг создаёт потенциально опасную зону, так как он выступает над кожей; легко зацепиться за украшение, это может случиться где и как угодно. Украшения в пупке и сосках стабильно цепляются за одежду и ремень брюк, украшения в брови и ушах – за расческу, браслеты и т.д.
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Раз нарушен кожный покров, и в нём постоянно находится инородный предмет, то идёт воздействие на рецепторы в зоны прокола. Они постоянно посылают сигналы, и мозг через некоторое время перестаёт на них реагировать, но это остаётся как фоновый постоянный мини-стресс.
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