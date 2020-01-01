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Какие продукты нужно избегать при изжоге?

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Чтобы избавиться от неприятных ощущений, достаточно скорректировать свое питание.
Какие продукты нужно избегать при изжоге?
Какие продукты нужно избегать при изжоге?
depositphotos.com

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Чаще всего  причиной дискомфорта в желудочно-кишечном тракте является неправильное питание. то неприятное состояние каждый человек испытывал хотя бы раз в жизни. Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, какие продукты следует избегать при изжоге. 

Диетолог отметила, что изжога - не самостоятельное заболевание, а симптом. Проще говоря, у неё всегда есть причина и, конечно, эту причину нужно лечить у гастроэнтеролога. Происходит она потому, что кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод и вы можете ощущать жжение за грудиной, кислый или горький вкус во рту.

Безусловно, питание влияет на частоту возникновения изжоги и есть некоторые правила, которых стоит придерживаться:⠀

  • избегать продуктов и напитков, которые провоцируют приступ. Чаще всего это томаты, кефир, шоколад, кофе, мята, лук, газированные напитки, цитрусы, жирная или острая пища, алкоголь. НО! У вас могут быть индивидуальные реакции, поэтому в таких случаях надо вести дневник питания и отмечать, на какие продукты вы реагируете.⠀
  • лучше чаще, но меньше. В этой ситуации лучше есть маленькими порциями, но чаще.⠀
  • последний прием пищи должен быть не менее, чем за 3 часа до сна, а также не рекомендуется ложиться полчаса сразу после приема еды.⠀
  • конкретно здесь не рекомендуется запивать еду водой⠀
  • можно жевать НЕ мятную жвачку⠀

А также:

  • необходимо снизить лишний вес, если он у вас имеется⠀
  • желательно бросить курить, табак провоцирует рефлюкс⠀
  • избегайте одежды, сдавливающей в области талии.⠀

Ранее мы публиковали признаки нехватки жиров. 

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Теги: изжога, питание, диетолог
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