Какие продукты нужно избегать при изжоге?

Чтобы избавиться от неприятных ощущений, достаточно скорректировать свое питание.

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Чаще всего причиной дискомфорта в желудочно-кишечном тракте является неправильное питание. то неприятное состояние каждый человек испытывал хотя бы раз в жизни. Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, какие продукты следует избегать при изжоге.

Диетолог отметила, что изжога - не самостоятельное заболевание, а симптом. Проще говоря, у неё всегда есть причина и, конечно, эту причину нужно лечить у гастроэнтеролога. Происходит она потому, что кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод и вы можете ощущать жжение за грудиной, кислый или горький вкус во рту.

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Безусловно, питание влияет на частоту возникновения изжоги и есть некоторые правила, которых стоит придерживаться:⠀

избегать продуктов и напитков, которые провоцируют приступ. Чаще всего это томаты, кефир, шоколад, кофе, мята, лук, газированные напитки, цитрусы, жирная или острая пища, алкоголь. НО! У вас могут быть индивидуальные реакции, поэтому в таких случаях надо вести дневник питания и отмечать, на какие продукты вы реагируете.⠀

лучше чаще, но меньше. В этой ситуации лучше есть маленькими порциями, но чаще.⠀

последний прием пищи должен быть не менее, чем за 3 часа до сна, а также не рекомендуется ложиться полчаса сразу после приема еды.⠀

конкретно здесь не рекомендуется запивать еду водой⠀

можно жевать НЕ мятную жвачку⠀

А также:

необходимо снизить лишний вес, если он у вас имеется⠀

желательно бросить курить, табак провоцирует рефлюкс⠀

избегайте одежды, сдавливающей в области талии.⠀

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