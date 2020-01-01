Красивые волосы это одно из самых ценных украшений, которое дарит женщинам природа.

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Какая женщина не мечтает о красивых, блестящих волосах? Чтобы добиться желаемого эффекта многие начинают искать специальные шампуни, эмульсии, маски. В описании к продуктам встречаешь красивые обещания, но проходит время и результат нет. Почему? Трихолог Екатерина Андреева развенчала самые популярные мифы о шампунях.

Шампунь от выпадения лечит волосы

Шампунь должен очищать кожу головы от секрета сальных желёз, пыли, грязи. Он не должен провоцировать сухость, зуд, воспаление кожи. Вот и всё, что должен шампунь. От выпадения волос шампунь не лечит. Если в вашем шампуне есть активные ингредиенты от выпадения, то используйте их обязательно в комплексе с дополнительными активными средствами от выпадения волос: лосьоны, спреи, ампулы.



Трихолог развеяла популярные мифы о шампунях depositphotos.com

Шампунь 2 в 1 – дешевле и лучше

Возможно он и стоит дешевле, но весьма сомнительно, что он лучше. Сам шампунь «притягивает» всю грязь и кожный жир, а бальзам наоборот «притягивается» к волосам, чтобы создать защитную пленку на стержнях. В результате, находясь в одном флаконе, эти два компонента способны «нейтрализовать» функции друг друга. В итоге и шампунь плохо очищает, и бальзам недостаточно защищает. ⠀

Во время мытья шампунь стоит наносить обязательно 2 раза

Все зависит от состояния и типа волос. Если вы часто моете волосы и считаете, что достаточно одного нанесения шампуня, придерживайтесь этого подхода. Если же ваши волосы очень грязные, можете использовать шампунь дважды во время мытья головы. Но помните, что второй раз нужно наносить меньшее количество шампуня.



Трихолог развеяла популярные мифы о шампунях Depositphotos

Натуральные шампуни полезнее

Полностью натуральных шампуней не существует в принципе. Даже если на нём написано «безсульфатный, без парабенов, эко-шампунь», в нём всё равно есть ПАВ (иначе это будет не шампунь), есть консерванты (иначе он не будет храниться) и т.д. Да, натуральный шампунь будет привлекать экстрактами трав, витаминами, но шампунь нужен в-первую очередь для очищения кожи. Ну а полезные дополнительные добавки в шампунях - это плюс, но за то короткое время, что мы моем голову, они не могут оказать существенного эффекта. ⠀

Волосы привыкли к шампуню

Если вам кажется, что ваш шампунь больше не работает, то это скорее говорит об изменении потребностей ваших волос, а не о том, что волосы привыкли к шампуню. Например, ваши волосы стали сухими или поврежденными, и стоит подобрать шампунь именно под этот тип волос.

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