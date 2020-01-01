Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Массаж при заболеваниях глаз в домашних условиях: как делать

Комментариев: 0
В лечении зрения многие врачи рекомендуют самомассаж. При правильном выполнении он позволяет приостановить болезни, улучшить зрение.
Массаж при заболеваниях глаз в домашних условиях: как делать
Массаж при заболеваниях глаз в домашних условиях: как делать
pinterest.com

Читай также: Привычки, которые помогут сохранить здоровье почек

Сегодня сложно найти человека, у которого нет проблем со зрением. Работа за компьютером, смартфоны, приставки - все это негативно влияет на здоровье глаз. Чтобы предотвратить развитие глазных заболеваний, следует вовремя обращаться к врачу, соблюдать все рекомендации и не забывать о профилактике. Офтальмолог Екатерина Андреева рассказала, как делать массаж при заболеваниях глаз в домашних условиях.

  • Глаукома

Глаукома – связана с полной потерей зрения.

Начинать массаж нужно с разогрева лобной и височной областей. Указательным, средним, безымянным пальцем, мизинцем выполнять за две минуты поглаживающие движения по направлению от центра лба к височным областям.
Длительность около 2 минут.

Закрываем глаза, указательным, средним пальцем легко надавливать на закрытые веки в течение 1-2 минут. Указательным пальцем ритмично двигать глазное яблоко от внутреннего уголка глаза к наружному. По окончании процедуры закрыть глаза, отдохнуть в таком положении 5-10 минут.

Массаж при заболеваниях глаз в домашних условиях: как делать
Массаж при заболеваниях глаз в домашних условиях: как делать
pinterest.com

  • Близорукость или миопия

Это патология, при которых больной не видит четко предметы, расположенные на дальнем расстоянии.

При близорукости применяется точечное воздействие на области:

  1.  на внутренней стороне запястья
  2. выше первого позвонка шейного отдела
  3. на внешней стороне глазницы
  4. на наружном краю брови⠀
  • Дальнозоркость (гиперметропия)

Это болезнь зрительных органов, когда не удается сфокусировать взгляд  на предмете, находящемся вблизи.⠀

  1. Массирование проводится путем воздействия на активные точки, которые располагаются:
  2. на внешней стороне запястья при помощи легкого надавливания в течение 60 секунд- по верхней границе глазницы от внутреннего к внешнему уголку век поглаживающими движениями.⠀

Массаж при заболеваниях глаз в домашних условиях: как делать
Массаж при заболеваниях глаз в домашних условиях: как делать
pinterest.com

  • Астигматизм

Дефект зрения, возникает при изменении формы хрусталика, роговицы или глаза, приводит к нарушению способности четко воспринимать окружающее.⠀

  1. указательным, средним, безымянным пальцем провести с легким нажатием по надбровной дуге от переносицы к височной области
  2. подушечками средних пальцев круговыми движениями с легким нажатием массировать внешние уголки глаз
  3. указательным пальцем, нажимая на кожу, провести от внутреннего уголка глаза под скулами к височной области
  4. указательным, средним, безымянным пальцем надавливать на закрытые веки
  5. нажимая средним пальцем на край глазницы проработать ее по часовой стрелке

Ранее мы писали, почему появляются темные круги под глазами. 

Поделись:
Теги: здоровье глаз, офтальмолог, массаж
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь