Массаж при заболеваниях глаз в домашних условиях: как делать
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Сегодня сложно найти человека, у которого нет проблем со зрением. Работа за компьютером, смартфоны, приставки - все это негативно влияет на здоровье глаз. Чтобы предотвратить развитие глазных заболеваний, следует вовремя обращаться к врачу, соблюдать все рекомендации и не забывать о профилактике. Офтальмолог Екатерина Андреева рассказала, как делать массаж при заболеваниях глаз в домашних условиях.
- Глаукома
Глаукома – связана с полной потерей зрения.
Начинать массаж нужно с разогрева лобной и височной областей. Указательным, средним, безымянным пальцем, мизинцем выполнять за две минуты поглаживающие движения по направлению от центра лба к височным областям.
Длительность около 2 минут.
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Закрываем глаза, указательным, средним пальцем легко надавливать на закрытые веки в течение 1-2 минут. Указательным пальцем ритмично двигать глазное яблоко от внутреннего уголка глаза к наружному. По окончании процедуры закрыть глаза, отдохнуть в таком положении 5-10 минут.
- Близорукость или миопия
Это патология, при которых больной не видит четко предметы, расположенные на дальнем расстоянии.
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При близорукости применяется точечное воздействие на области:
- на внутренней стороне запястья
- выше первого позвонка шейного отдела
- на внешней стороне глазницы
- на наружном краю брови⠀
- Дальнозоркость (гиперметропия)
Это болезнь зрительных органов, когда не удается сфокусировать взгляд на предмете, находящемся вблизи.⠀
- Массирование проводится путем воздействия на активные точки, которые располагаются:
- на внешней стороне запястья при помощи легкого надавливания в течение 60 секунд- по верхней границе глазницы от внутреннего к внешнему уголку век поглаживающими движениями.⠀
- Астигматизм
Дефект зрения, возникает при изменении формы хрусталика, роговицы или глаза, приводит к нарушению способности четко воспринимать окружающее.⠀
- указательным, средним, безымянным пальцем провести с легким нажатием по надбровной дуге от переносицы к височной области
- подушечками средних пальцев круговыми движениями с легким нажатием массировать внешние уголки глаз
- указательным пальцем, нажимая на кожу, провести от внутреннего уголка глаза под скулами к височной области
- указательным, средним, безымянным пальцем надавливать на закрытые веки
- нажимая средним пальцем на край глазницы проработать ее по часовой стрелке
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