В лечении зрения многие врачи рекомендуют самомассаж. При правильном выполнении он позволяет приостановить болезни, улучшить зрение.

Массаж при заболеваниях глаз в домашних условиях: как делать pinterest.com

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Сегодня сложно найти человека, у которого нет проблем со зрением. Работа за компьютером, смартфоны, приставки - все это негативно влияет на здоровье глаз. Чтобы предотвратить развитие глазных заболеваний, следует вовремя обращаться к врачу, соблюдать все рекомендации и не забывать о профилактике. Офтальмолог Екатерина Андреева рассказала, как делать массаж при заболеваниях глаз в домашних условиях.

Глаукома

Глаукома – связана с полной потерей зрения.

Начинать массаж нужно с разогрева лобной и височной областей. Указательным, средним, безымянным пальцем, мизинцем выполнять за две минуты поглаживающие движения по направлению от центра лба к височным областям.

Длительность около 2 минут.

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Закрываем глаза, указательным, средним пальцем легко надавливать на закрытые веки в течение 1-2 минут. Указательным пальцем ритмично двигать глазное яблоко от внутреннего уголка глаза к наружному. По окончании процедуры закрыть глаза, отдохнуть в таком положении 5-10 минут.



Массаж при заболеваниях глаз в домашних условиях: как делать pinterest.com

Близорукость или миопия

Это патология, при которых больной не видит четко предметы, расположенные на дальнем расстоянии.

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При близорукости применяется точечное воздействие на области:

на внутренней стороне запястья выше первого позвонка шейного отдела на внешней стороне глазницы на наружном краю брови⠀

Дальнозоркость (гиперметропия)

Это болезнь зрительных органов, когда не удается сфокусировать взгляд на предмете, находящемся вблизи.⠀

Массирование проводится путем воздействия на активные точки, которые располагаются: на внешней стороне запястья при помощи легкого надавливания в течение 60 секунд- по верхней границе глазницы от внутреннего к внешнему уголку век поглаживающими движениями.⠀

Массаж при заболеваниях глаз в домашних условиях: как делать pinterest.com

Астигматизм

Дефект зрения, возникает при изменении формы хрусталика, роговицы или глаза, приводит к нарушению способности четко воспринимать окружающее.⠀

указательным, средним, безымянным пальцем провести с легким нажатием по надбровной дуге от переносицы к височной области подушечками средних пальцев круговыми движениями с легким нажатием массировать внешние уголки глаз указательным пальцем, нажимая на кожу, провести от внутреннего уголка глаза под скулами к височной области указательным, средним, безымянным пальцем надавливать на закрытые веки нажимая средним пальцем на край глазницы проработать ее по часовой стрелке

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