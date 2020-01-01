Рассмотрим и разоблачим вместе с экспертами самые распространенные распространенные мифы в аллергологии!

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Во вторник, 18 августа, в 13:20 вышел новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» про аллергию, которой страдают более 300 миллионов людей во всем мире. Вокруг этой болезни существует рекордное количество мифов. Самые распространенные из них разобрали эксперты ток-шоу: заслуженный врач Украины, заместитель руководителя Центра аллергических заболеваний ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины», д.м.н. Инна Гогунская; детский пульмонолог, детский аллерголог, педиатр, к.м.н. Майя Руселевич.

1. Аллергиками рождаются

На самом деле. Ребенок рождается не с аллергией, а с предрасположенностью к ней, поскольку генетический фактор имеет большое значение в развитии аллергии. Просто такая предрасположенность может проявиться, а может и нет. Если ваши родители страдали аллергией, шанс заболеть у вас выше. Но аллергия может начаться, даже если все ваши родственники здоровы.

2. Пух тополя вызывает аллергию даже у здоровых людей

На самом деле. Тополиный пух аллергии не вызывает. Конечно, нам не нравится, когда в глаза попадает пух, но это не причина аллергии. С другой стороны, если сезонная аллергия уже есть, то пух способен усугубить симптомы. Пух раздражает слизистые оболочки чисто механически, а еще он собирает и переносит пыльцу других растений. Пациенты с повышенной чувствительностью к луговым травам могут реагировать на эту пыльцу».

5 распространенных мифов про аллергию Пресс-служба

Это неправда. Нет такого понятия, как гипоаллергенная кошка или собака. Домашние питомцы являются носителями аллергенов. Чаще всего аллергики реагируют на белок, который содержится в выделениях сальных желез кошек. Если у кота есть шерсть — белок окажется на его шерсти, а если шерсти нет — он будет на коже. Так что аллергия на сфинксов встречается так же часто, как, например, на персидских котов. Хотя попытки по созданию таких животных все время ведутся. Так, Сан-Диего была выведена генно-клонированная кошка, которая лишена главного (мажорного) кошачьего аллергена Fel d 1, поэтому она, якобы, гипоаллергенна. Стоит она порядка 5 тысяч евро и вряд ли продается в Украине.

4.Алергикам запрещены красные продукты

На самом деле. Красные фрукты и ягоды могут содержать немного больше гистамина, поэтому у определенных пациентов на них может быть повышенная чувствительность. Но то, что аллергику нельзя все красное – это миф. Белые и зеленые яблоки также могут давать аллергию.

5 распространенных мифов про аллергию Пресс-служба

На самом деле. E-добавки — это пищевые добавки, которые бывают как натуральные, так и синтетические, и считаются безопасными. Единственная зарегистрированная аллергическая реакция на E- добавки относится к веществам, полученным из естественных продуктов, которые содержат белки. Этот элемент почти всегда вызывает аллергическую реакцию. Безусловно, современная жизнь фокусируется на необходимости сокращения «искусственных продуктов» и стремления к более «натуральной» жизни или диете. Это привело к необходимости замены синтетических веществ на продукты, сделанные из экстрактов растений и животных жиров, однако это фактически увеличивает риск воздействия аллергенов.

Смотрите новые выпуски ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» – со вторника по субботу, в 13:20 на телеканале «Интер». На этой неделе зрители увидят программы о гепатите, родинках и солнечных ожогах.

Ранее стало известно, кто примет участие в грандиозном шоу “МАСКА“.

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