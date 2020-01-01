Диетолог назвала бесполезные пищевые привычки

Пора отказаться от этих привычек.

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Чтобы поскорее похудеть многие выполняют некоторые пищевые ритуалы, думая, что они помогут. Но проходит время, обещанного результат нет, и вы начинаете искать новые способы добиться желаемого. Иногда причина кроется в том, что это не с вашим здоровьем что-то не то, а просто эти привычки бесполезны. Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, от каких пищевых ритуалов можно отказаться.

Есть сладкое по утрам, чтобы похудеть.

Нет разницы, во сколько вы съедите конфету. Хоть утром, хоть вечером, итог будет один: важен баланс в течение дня. Кроме того, если есть только сладкое утром, то насыщения от него не хватит надолго и вы скоро захотите есть опять.



Диетолог назвала бесполезные пищевые ритуалы depositphotos.com

Не есть определённые продукты на ночь, чтобы похудеть

Чаще всего под обстрел попадают углеводы или молочные продукты. У многих сидит эта мысль глубоко, но вечером можно есть всё. Если вы не переедаете в течение дня, то будете снижать вес, даже если съедаете тарелку каши на ужин.

Насильно пить большое количество воды

Поверьте, организм не глупый и не нужно в него насильно заливать воду, потому что так надо. Следить за тем, чтобы вода была в доступе? Да. Выбирать воду, вместо газировки? Да. Заставлять себя пить? Нет.



Диетолог назвала бесполезные пищевые ритуалы depositphotos.com

Избегать фруктов и ягод, потому что в них «много сахара».

Конечно, даже самой здоровой еды можно переесть. И фруктов рекомендуется есть не менее 500 г в день. Бояться и избегать фруктов не нужно! Они богаты витаминами, минералами, а фруктозу сдерживает клетчатка, она высвобождает ее медленно. Отдавайте предпочтение целым фруктам.

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