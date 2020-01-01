Диетолог назвала бесполезные пищевые привычки
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Чтобы поскорее похудеть многие выполняют некоторые пищевые ритуалы, думая, что они помогут. Но проходит время, обещанного результат нет, и вы начинаете искать новые способы добиться желаемого. Иногда причина кроется в том, что это не с вашим здоровьем что-то не то, а просто эти привычки бесполезны. Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, от каких пищевых ритуалов можно отказаться.
- Есть сладкое по утрам, чтобы похудеть.
Нет разницы, во сколько вы съедите конфету. Хоть утром, хоть вечером, итог будет один: важен баланс в течение дня. Кроме того, если есть только сладкое утром, то насыщения от него не хватит надолго и вы скоро захотите есть опять.
- Не есть определённые продукты на ночь, чтобы похудеть
Чаще всего под обстрел попадают углеводы или молочные продукты. У многих сидит эта мысль глубоко, но вечером можно есть всё. Если вы не переедаете в течение дня, то будете снижать вес, даже если съедаете тарелку каши на ужин.
- Насильно пить большое количество воды
Поверьте, организм не глупый и не нужно в него насильно заливать воду, потому что так надо. Следить за тем, чтобы вода была в доступе? Да. Выбирать воду, вместо газировки? Да. Заставлять себя пить? Нет.
- Избегать фруктов и ягод, потому что в них «много сахара».
Конечно, даже самой здоровой еды можно переесть. И фруктов рекомендуется есть не менее 500 г в день. Бояться и избегать фруктов не нужно! Они богаты витаминами, минералами, а фруктозу сдерживает клетчатка, она высвобождает ее медленно. Отдавайте предпочтение целым фруктам.
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