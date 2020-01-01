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Авитаминоз на лице: каких витаминов не хватает коже?

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Узнайте, какие признаки выдадут авитаминоз.
Авитаминоз на лице: каких витаминов не хватает коже?
Авитаминоз на лице: каких витаминов не хватает коже?
depositphotos.com

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Кожа лица – индикатор внутреннего состояния организма. Рассмотрев свое отражение в зеркале, можно понять, в каких именно веществах нуждается ваш организм.

Признаки авитаминоза:⠀

  • Бледная и сухая кожа – признак нехватка витаминов В12, A и C. Хронический недостаток В12 провоцирует нарушение обменных процессов и проблемы с нервной системой. Ешьте больше морепродуктов, красного мяса и печени. Витамины A и C есть в печени трески, сладком перце, капусте, яйцах, цитрусовых и ягодах.
  •  Бледная и сухая кожа губ - нехватка железа. Его дефицит приводит к снижению кровяного давления и иммунитета. Железо есть в красном мясе, морской капусте, отрубях, злаках, сое, какао и зелени.
  •  Повышенная жирность кожи лица - дефицит витаминов B группы. В этом случае ешьте больше говяжьей печени, сушеных белых грибов, домашних яиц и молочной продукции.
  • Угри на лице – признак нехватки цинка и витамина A. Место расположения угрей указывает, на какие органы и системы нужно обратить внимание.  Высыпания на лбу - проблемы с кишечником - включить в рацион антиоксиданты. Сыпь на носу - высокое давлением и стрессы. Больше времени проводите на свежем воздухе и чаще занимайтесь любимым делом. Высыпания в области бровей - проблемы в работе печени. Нужно исключить жирную пищу и алкоголь. Сыпь вокруг рта – проблемы с желудком. Ешьте больше овощей и фруктов. Если сыпь по бокам подбородка - перегружены почки и есть проблемы с половой системой.
  • Отечность век – нехватка йода. Ешьте морепродукты, яйца, бобовые, томаты, клубнику и йодированную соль.
  •  Если морщины образуются слишком быстро и их много - вам не хватает витамина E. Ешьте растительные масла, орехи, семечки, отруби, облепиху и печень трески.
  •  Если в процессе чистки зубов кровоточит десна - не хватает C витамина.
  •  Если волосы сухие и ломкие, появилась перхоть – нужен витамин B7. Есть в сое, бобовых, орехах, томатах, морской рыбе, мясе курицы, яичных желтков и молочной продукции.

Ранее мы писали, что происходит с кожей в разном возрасте при похудении. 

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Теги: авитаминоз, признаки, высыпания
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