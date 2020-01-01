Узнайте, нужно ли беспокоиться.

Головные боли при месячных: почему возникают и что делать? pinterest.com

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Болит голова перед менструацией или во время нее? Вы не одиноки. Такое бывает. Узнайте, почему возникают головные боли во время месячных и что делать.



Чаще всего причина гормональная - изменение уровня эстрогена и повышенный синтез простогландинов

В репродуктивном возрасте головная боль может быть проявлением ПМС

Может проявляться не ежемесячно, но все же имеет четкую взаимосвязь с циклом

Может быть НЕ связана с ПМС, являясь мигренью или головной болью напряжения, но проявляясь также в эти дни.Существует понятие менструальной мигрени

Интересно, что тестостерон уменьшает проявления болевого синдрома. Доказательством тому служат редкие головные боли у мужчин, а также у женщин с его избытком. А вот мужчины со сниженным тестостероном, наоборот, чаще жалуются на головные боли.



Головные боли при месячных: почему возникают и что делать? pinterest.com

хроническая усталость

стрессы

гинекологические заболевания

повышенное давление

нарушение режима сна

обезвоживание

кофе, шоколад, избыток сладкого, мучное, жирные продукты, алкоголь

Головную боль перед и во время менструации усугубляют:

Головные боли при месячных: почему возникают и что делать? pinterest.com

УЗИ малого таза

Анализы на половые гормоны (эстрадиол, прогестерон, ЛГ и ФСГ, кортизол, пролактин, андростендион) и гормоны щитовидной железы

сли высокое давление, то биохимическое исследование крови, определение липидного спектра, особенно при наличии лишнего веса

При склонности к отекам – обследование почек и контроль диуреза

При очень сильных головных болях – КТ и МРТ головного мозга, чтобы исключить объемные образования

ЭЭГ

Какое обследование проходить:

Лечение зависит от результатов обследования, но в любом случае будет полезно:

ограничивать телевизор, компьютер, смартфон за несколько дней до месячных

сон не менее 7-8 часов, а отход ко сну не позже 23.00

по возможности при первых признаках головной боли – сон и отдых

ограничение потребления соли в эти дни

потребление не менее 1,5 л жидкости в день + травяные седативные средства (сборы, чаи)

препараты магния с 15 дня цикла

инъекции витамина В6 во 2-й половине цикла + трансдермальный гель с эстрадиолом за 2-3 дня до месячных после 30 лет (согласовать с врачом!)

физиотерапия, массаж

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