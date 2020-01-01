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Головные боли при месячных: почему возникают и что делать?

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Узнайте, нужно ли беспокоиться.
Головные боли при месячных: почему возникают и что делать?
Головные боли при месячных: почему возникают и что делать?
pinterest.com

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Болит голова перед менструацией или во время нее? Вы не одиноки. Такое бывает. Узнайте, почему возникают головные боли во время месячных и что делать. 

Чаще всего причина гормональная - изменение уровня эстрогена и повышенный синтез простогландинов
В репродуктивном возрасте головная боль может быть проявлением ПМС 

  • Может проявляться не ежемесячно, но все же имеет четкую взаимосвязь с циклом
  • Может быть НЕ связана с ПМС, являясь мигренью или головной болью напряжения, но проявляясь также в эти дни.Существует понятие менструальной мигрени

Интересно, что тестостерон уменьшает проявления болевого синдрома. Доказательством тому служат редкие головные боли у мужчин, а также у женщин с его избытком. А вот мужчины со сниженным тестостероном, наоборот, чаще жалуются на головные боли.

Головные боли при месячных: почему возникают и что делать?
Головные боли при месячных: почему возникают и что делать?
pinterest.com


Головную боль перед и во время менструации усугубляют:

  • хроническая усталость
  • стрессы
  • гинекологические заболевания
  • повышенное давление
  • нарушение режима сна
  • обезвоживание
  • кофе, шоколад, избыток сладкого, мучное, жирные продукты, алкоголь

Головные боли при месячных: почему возникают и что делать?
Головные боли при месячных: почему возникают и что делать?
pinterest.com

Какое обследование проходить:

  • УЗИ малого таза
  • Анализы на половые гормоны (эстрадиол, прогестерон, ЛГ и ФСГ, кортизол, пролактин, андростендион) и гормоны щитовидной железы
  • сли высокое давление, то биохимическое исследование крови, определение липидного спектра, особенно при наличии лишнего веса
  • При склонности к отекам – обследование почек и контроль диуреза
  • При очень сильных головных болях – КТ и МРТ головного мозга, чтобы исключить объемные образования
  • ЭЭГ

Лечение зависит от результатов обследования, но в любом случае будет полезно:

  • ограничивать телевизор, компьютер, смартфон за несколько дней до месячных
  • сон не менее 7-8 часов, а отход ко сну не позже 23.00
  • по возможности при первых признаках головной боли – сон и отдых
  • ограничение потребления соли в эти дни
  • потребление не менее 1,5 л жидкости в день + травяные седативные средства (сборы, чаи)
  • препараты магния с 15 дня цикла
  • инъекции витамина В6 во 2-й половине цикла + трансдермальный гель с эстрадиолом за 2-3 дня до месячных после 30 лет (согласовать с врачом!)
  • физиотерапия, массаж

Ранее мы писали, почему болит внизу живота. 

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Теги: головная боль, месячные
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