Головные боли при месячных: почему возникают и что делать?
Узнайте, нужно ли беспокоиться.
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Болит голова перед менструацией или во время нее? Вы не одиноки. Такое бывает. Узнайте, почему возникают головные боли во время месячных и что делать.
Чаще всего причина гормональная - изменение уровня эстрогена и повышенный синтез простогландинов
В репродуктивном возрасте головная боль может быть проявлением ПМС
- Может проявляться не ежемесячно, но все же имеет четкую взаимосвязь с циклом
- Может быть НЕ связана с ПМС, являясь мигренью или головной болью напряжения, но проявляясь также в эти дни.Существует понятие менструальной мигрени
Интересно, что тестостерон уменьшает проявления болевого синдрома. Доказательством тому служат редкие головные боли у мужчин, а также у женщин с его избытком. А вот мужчины со сниженным тестостероном, наоборот, чаще жалуются на головные боли.
Головную боль перед и во время менструации усугубляют:
- хроническая усталость
- стрессы
- гинекологические заболевания
- повышенное давление
- нарушение режима сна
- обезвоживание
- кофе, шоколад, избыток сладкого, мучное, жирные продукты, алкоголь
Какое обследование проходить:
- УЗИ малого таза
- Анализы на половые гормоны (эстрадиол, прогестерон, ЛГ и ФСГ, кортизол, пролактин, андростендион) и гормоны щитовидной железы
- сли высокое давление, то биохимическое исследование крови, определение липидного спектра, особенно при наличии лишнего веса
- При склонности к отекам – обследование почек и контроль диуреза
- При очень сильных головных болях – КТ и МРТ головного мозга, чтобы исключить объемные образования
- ЭЭГ
Лечение зависит от результатов обследования, но в любом случае будет полезно:
- ограничивать телевизор, компьютер, смартфон за несколько дней до месячных
- сон не менее 7-8 часов, а отход ко сну не позже 23.00
- по возможности при первых признаках головной боли – сон и отдых
- ограничение потребления соли в эти дни
- потребление не менее 1,5 л жидкости в день + травяные седативные средства (сборы, чаи)
- препараты магния с 15 дня цикла
- инъекции витамина В6 во 2-й половине цикла + трансдермальный гель с эстрадиолом за 2-3 дня до месячных после 30 лет (согласовать с врачом!)
- физиотерапия, массаж
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