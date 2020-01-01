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ТОП-7 простых правил, которые помогут обрести пресс

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Кто не мечтает стать обладателем красивого пресса?
ТОП-7 простых правил, которые помогут обрести пресс
ТОП-7 простых правил, которые помогут обрести пресс
pinterest.com

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Некоторые считают, что для достижения результатов им помогут техники типа «Пресс за 15 минут в день» или угнетающее количество повторений одних и тех же упражнений. Фитнес-тренер Дарья Гудкова рассказала, какие простые правила помогут обрести пресс. 

Вот то, что нужно знать о тренировках на пресс:⠀

  1. Все упражнения на разные группы мышц так или иначе заставляют работать пресс. Особенно базовые и функциональные, которые задействуют все тело.⠀
  2. Лучшие упражнения на пресс... приседания! Да-да! И становая тяга. Базовые упражнения - это основа.⠀
  3. Хочешь плоский живот? Делай вакуум! Натощак каждый день.⠀
  4. Очевидно красивый пресс с кубиками - это тщательно организованное питание! А не 150 скручиваний каждый день.⠀
  5.  Жиросжигающие тренировки и функциональными упражнениями на ВСЕ тело, берпи и планка помогу обрести вам пресс.⠀
  6. Не надо делать наклоны в стороны с отягощением.  Это лишит вас талии, косые мышцы будут расти и делать ее шире.⠀
  7.  Обруч не эффективен, бесполезен, и даже опасен

Ранее мы публиковали главные ошибки худеющих.

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Теги: пресс, фитнес-тренер
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