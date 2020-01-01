ТОП-7 простых правил, которые помогут обрести пресс
Кто не мечтает стать обладателем красивого пресса?
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Некоторые считают, что для достижения результатов им помогут техники типа «Пресс за 15 минут в день» или угнетающее количество повторений одних и тех же упражнений. Фитнес-тренер Дарья Гудкова рассказала, какие простые правила помогут обрести пресс.
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Вот то, что нужно знать о тренировках на пресс:⠀
- Все упражнения на разные группы мышц так или иначе заставляют работать пресс. Особенно базовые и функциональные, которые задействуют все тело.⠀
- Лучшие упражнения на пресс... приседания! Да-да! И становая тяга. Базовые упражнения - это основа.⠀
- Хочешь плоский живот? Делай вакуум! Натощак каждый день.⠀
- Очевидно красивый пресс с кубиками - это тщательно организованное питание! А не 150 скручиваний каждый день.⠀
- Жиросжигающие тренировки и функциональными упражнениями на ВСЕ тело, берпи и планка помогу обрести вам пресс.⠀
- Не надо делать наклоны в стороны с отягощением. Это лишит вас талии, косые мышцы будут расти и делать ее шире.⠀
- Обруч не эффективен, бесполезен, и даже опасен
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