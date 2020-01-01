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Виды боли, которые нельзя игнорировать

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Некоторая боль может быть опасной для организма.
Виды боли, которые нельзя игнорировать
Виды боли, которые нельзя игнорировать
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Поболит и перестанет – разве не так рассуждают большинство людей, испытывая боль? А ведь в некоторых случаях нельзя так легкомысленно относиться к сигналам организма!

  • Быстро начавшаяся головная боль

Если боль в голове возникла внезапно и при этом она очень сильная, это может говорить об аневризме головного мозга — выпуклости в стенке артерии. Без быстрого лечения артерия может лопнуть, что способно привести к инсульту или же кровоизлиянию в мозг.

Виды боли, которые нельзя игнорировать
Виды боли, которые нельзя игнорировать
pinterest

  • Зубная боль после холодных напитков⠀

Если эмаль зуба повреждена или разрушается, она может обнажить нерв внутри зуба, вызывая сильнейшую боль при соприкосновении нерва с холодными (и горячими тоже) напитками или едой. Кроме чувствительности, открытый нерв может повысить риск бактериальной инфекции.⠀

  • Боль в пальцах, запястье и предплечье

Если боль или ощущение онемения затрагивает твои пальцы (особенно большой, указательный и средний), ладонь, запястье и распространяется на предплечье, у тебя может быть синдром запястного канала (туннельный синдром).

Виды боли, которые нельзя игнорировать
Виды боли, которые нельзя игнорировать
pinterest

  • Боль, которая распространяется по груди

Это классический признак сердечного приступа, вызванного недостатком кислорода, поступающего в сердце. Боль, говорящая об этом, может также переместиться к шее, челюсти или плечу.⠀

  • Тупая боль в центре спины

Если она постепенно усиливается и к тому же сопровождается повышением температуры, это может говорить об инфекции почек. Инфекция может привести к повреждению почек вплоть до отключения, а также к заражению крови.

Виды боли, которые нельзя игнорировать
Виды боли, которые нельзя игнорировать
pinterest

  • Боль, которая начинается в нижней части спины и затрагивает ноги⠀

Этот тип боли обычно является признаком воспаления седалищного нерва, вызванного травмой или давлением на него.⠀

  • Боль в правой нижней части живота⠀

Резкие болевые ощущения, а также повышение температуры, тошнота или рвота часто сигнализируют об аппендиците. Разрыв аппендикса может привести к опасной для жизни инфекции.⠀

  • Ноющая или сводящая боль в ноге⠀

Если она сопровождается покраснением, ощущением тепла внутри и отеком, высок риск образования тромба (тромбоза глубоких вен).

Ранее мы писали, что следует знать о синдроме хронической усталости. 

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Теги: боли, признаки, здоровье
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